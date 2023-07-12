https://crimea.ria.ru/20230712/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-situatsiya-na-utro-sredy-1129997488.html

Обстановка на Керченской переправе: ситуация на утро среды

Обстановка на Керченской переправе: ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Обстановка на Керченской переправе: ситуация на утро среды

Утром в среду Керченская паромная переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству в проливе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.

2023-07-12T09:56

2023-07-12T09:56

2023-07-12T10:05

крым

керчь

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Погода в Керченском проливе"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.При этом, как сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, согласно прогнозу Росгидромета, в среду, 12 июля, ветер в районе пролива будет западным и юго-западным 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Также ожидается кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море +24…+25.Трафик на переправе"За минувшие сутки силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 16,5 рейсов, перевезено 880 пассажиров, 101 железнодорожный вагон, 641 единица автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны уже перевезено в общей сложности 194 878 пассажиров, 156 767 единиц автотранспорта и 20 494 железнодорожных вагонаПаромами, а также двумя большими десантными кораблями (БДК), в общей сложности выполнено 4 713 рейсов.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымский мост со стороны Тамани в очереди 280 автоКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовАвтобус Геническ - Симферополь изменит маршрут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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