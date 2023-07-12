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На Крымский мост со стороны Тамани в очереди 280 авто
На Крымский мост со стороны Тамани в очереди 280 авто - РИА Новости Крым, 12.07.2023
На Крымский мост со стороны Тамани в очереди 280 авто
По состоянию на 9 утра среды, 12 июля, в очереди со стороны Тамани находится 280 транспортных средств, время ожидания около часа. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T09:16
2023-07-12T09:16
2023-07-12T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на 9 утра среды, 12 июля, в очереди со стороны Тамани находится 280 транспортных средств, время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мостуКак отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет экспертаПопытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
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крым, крымский мост, кубань, транспорт, краснодарский край, логистика, керчь, новости крыма
На Крымский мост со стороны Тамани в очереди 280 авто
Минтранс: в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находятся 280 автомобилей
09:16 12.07.2023 (обновлено: 09:19 12.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на 9 утра среды, 12 июля, в очереди со стороны Тамани находится 280 транспортных средств, время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани 280 транспортных средств. Очередь около часа. Со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.
На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
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