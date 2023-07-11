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Хуснуллин рассказал о ликвидации последствий наводнения на Херсонщине
Хуснуллин рассказал о ликвидации последствий наводнения на Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Хуснуллин рассказал о ликвидации последствий наводнения на Херсонщине
В ряде городов на Херсонщине после ЧП на Каховской ГЭС остаются частично подтоплены дома и объекты жизнеобеспечения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T08:32
2023-07-11T08:32
2023-07-11T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В ряде городов на Херсонщине после ЧП на Каховской ГЭС остаются частично подтоплены дома и объекты жизнеобеспечения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, в Новой Каховке за месяц "практически везде откачали воду, осушили дома"."Оперативная обстановка контролируется каждый день в штабе, люди и техника есть. По факту осталось привести в порядок одну скважину", – отметил Хуснуллин.В пгт Любимовка вице-премьер ознакомился с ходом работ на главной насосной станции Каховского канала, которая снабжала водой часть Запорожской области, в том числе Бердянск. Объект начали восстанавливать до подрыва Каховской ГЭС, заметил Марат Хуснуллин."В целом на всей территории ЧС проводится тотальная дезинфекция осушенных территорий, люди и домашние животные вакцинируются от инфекционных заболеваний", – подытожил Хуснуллин, отметив, что прием заявлений и выдача компенсаций пострадавшим от большой воды жителям уже ведется.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказались прибрежные территории 14 населенных пунктов, численность населения в которых на момент ЧП составляла 22 тысячи человек. Десятки мирных жителей погибли, тысячи были эвакуированы. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
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новости, херсонская область, марат хуснуллин, каховская гэс, новая каховка, голая пристань, алешки, запорожская область, бердянск, скадовск
Хуснуллин рассказал о ликвидации последствий наводнения на Херсонщине
Хуснуллин: на Херсонщине обстановка контролируется ежедневно, люди и техника есть
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В ряде городов на Херсонщине после ЧП на Каховской ГЭС остаются частично подтоплены дома и объекты жизнеобеспечения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Проверил... ход ликвидации последствий наводнения. В Алешках и Голой Пристани остаются частично подтопленными дома и объекты жизнеобеспечения, находящиеся в низинах. Воду откачивают насосами, освобождая канализационные станции и скважины", – сообщил Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, в Новой Каховке за месяц "практически везде откачали воду, осушили дома".
"Оперативная обстановка контролируется каждый день в штабе, люди и техника есть. По факту осталось привести в порядок одну скважину", – отметил Хуснуллин.
В пгт Любимовка вице-премьер ознакомился с ходом работ на главной насосной станции Каховского канала, которая снабжала водой часть Запорожской области, в том числе Бердянск. Объект начали восстанавливать до подрыва Каховской ГЭС, заметил Марат Хуснуллин.
"В Скадовске посмотрели набережную. Этот город вполне может вернуть себе статус курортного. Будем благоустраивать и возрождать его инфраструктуру", - написал вице-премьер.
"В целом на всей территории ЧС проводится тотальная дезинфекция осушенных территорий, люди и домашние животные вакцинируются от инфекционных заболеваний", – подытожил Хуснуллин, отметив, что прием заявлений и выдача компенсаций пострадавшим от большой воды жителям уже ведется.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказались прибрежные территории 14 населенных пунктов, численность населения в которых на момент ЧП составляла 22 тысячи человек. Десятки мирных жителей погибли, тысячи были эвакуированы. Следком России возбудил
уголовное дело о теракте.
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