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Хуснуллин рассказал о ликвидации последствий наводнения на Херсонщине

Хуснуллин рассказал о ликвидации последствий наводнения на Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Хуснуллин рассказал о ликвидации последствий наводнения на Херсонщине

В ряде городов на Херсонщине после ЧП на Каховской ГЭС остаются частично подтоплены дома и объекты жизнеобеспечения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T08:32

2023-07-11T08:32

2023-07-11T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В ряде городов на Херсонщине после ЧП на Каховской ГЭС остаются частично подтоплены дома и объекты жизнеобеспечения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, в Новой Каховке за месяц "практически везде откачали воду, осушили дома"."Оперативная обстановка контролируется каждый день в штабе, люди и техника есть. По факту осталось привести в порядок одну скважину", – отметил Хуснуллин.В пгт Любимовка вице-премьер ознакомился с ходом работ на главной насосной станции Каховского канала, которая снабжала водой часть Запорожской области, в том числе Бердянск. Объект начали восстанавливать до подрыва Каховской ГЭС, заметил Марат Хуснуллин."В целом на всей территории ЧС проводится тотальная дезинфекция осушенных территорий, люди и домашние животные вакцинируются от инфекционных заболеваний", – подытожил Хуснуллин, отметив, что прием заявлений и выдача компенсаций пострадавшим от большой воды жителям уже ведется.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказались прибрежные территории 14 населенных пунктов, численность населения в которых на момент ЧП составляла 22 тысячи человек. Десятки мирных жителей погибли, тысячи были эвакуированы. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС Месяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка

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новая каховка

голая пристань

алешки

запорожская область

бердянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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