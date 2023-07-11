https://crimea.ria.ru/20230711/elektrosnabzhenie-bolshoy-yalty-vosstanovleno-1129994871.html

Электроснабжение Большой Ялты восстановлено

Электроснабжение Большой Ялты восстановлено - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Электроснабжение Большой Ялты восстановлено

Энергоснабжение жителей Большой Ялты полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T22:25

2023-07-11T22:25

2023-07-11T22:30

крым

ялта

гуп рк "крымэнерго"

общество

новости крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/30/1115973023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a44a5c355d91ba279759f3b78f27fc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Энергоснабжение жителей Большой Ялты полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Ранее сообщалось, что в 20:28 из-за технологического нарушения на подстанции оказались обесточены жители Ялты, Гаспры, Кореиза, Ореанды, Ливадии, Массандры, Курпат, Фороса.В понедельник из-за шквального ветра и ливней оказались повреждены линии электропередачи в в Бахчисарайском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах, а также в Симферополе, Евпатории и Ялте без света остались более сотни абонентов. Над возобновлением электроснабжения трудились 127 бригад.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентовЯлта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причинаПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, гуп рк "крымэнерго", общество, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя