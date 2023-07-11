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Электроснабжение Большой Ялты восстановлено
Электроснабжение Большой Ялты восстановлено - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Электроснабжение Большой Ялты восстановлено
Энергоснабжение жителей Большой Ялты полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T22:25
2023-07-11T22:25
2023-07-11T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Энергоснабжение жителей Большой Ялты полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Ранее сообщалось, что в 20:28 из-за технологического нарушения на подстанции оказались обесточены жители Ялты, Гаспры, Кореиза, Ореанды, Ливадии, Массандры, Курпат, Фороса.В понедельник из-за шквального ветра и ливней оказались повреждены линии электропередачи в в Бахчисарайском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах, а также в Симферополе, Евпатории и Ялте без света остались более сотни абонентов. Над возобновлением электроснабжения трудились 127 бригад.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентовЯлта и семь поселков Южного берега Крыма остались без света - причинаПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
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крым, ялта, гуп рк "крымэнерго", общество, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
Электроснабжение Большой Ялты восстановлено
Специалисты подключили жителей Большой Ялты к электроэнергии после аварии на сетях
22:25 11.07.2023 (обновлено: 22:30 11.07.2023)