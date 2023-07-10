https://crimea.ria.ru/20230710/moskva-i-ankara-uzhe-obsuzhdayut-vydachu-kievu-boevikov-azova---peskov-1129931363.html

Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков

Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков

Решение турецкой стороны передать Киеву главарей запрещенного в России террористического батальона "Азов"* является нарушением имеющихся договоренностей между... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T13:58

2023-07-10T13:58

2023-07-10T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Решение турецкой стороны передать Киеву главарей запрещенного в России террористического батальона "Азов"* является нарушением имеющихся договоренностей между Москвой и Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Характеризуя российско-турецкие отношения, Песков назвал их "достаточно тесными, развитыми, многогранными и взаимовыгодными". При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, "есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия"."Очень важно, что, в отличие от целого ряда стран так называемого "коллективного Запада", Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и на высшем уровне. Поэтому мы будем использовать эти каналы диалога для того, чтобы, первое, разъяснять нашу позицию и второе - конечно, учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях", - сказал он.Комментируя строительство на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar, Песков отметил, что у Турции "есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной". Но Россия, будучи партнером Турции, надеется на то, что развитие этих отношений не будет направлено против РФ, добавил он.В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о том, что главари полка "Азов"* вернулись из Турции на Украину. Накануне в Стамбуле он провел переговоры тет-а-тет с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе возвращенных: боевики Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега, сообщил Зеленский.Согласно договору между Москвой и Анкарой, указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. В Кремле отметили, что Россию не поставили в известность о том, что передача боевиков состоится.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"*В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, турция, россия, украина, политика, реджеп тайип эрдоган, новости, кремль, сво