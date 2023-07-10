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Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков
Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков
Решение турецкой стороны передать Киеву главарей запрещенного в России террористического батальона "Азов"* является нарушением имеющихся договоренностей между... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T13:58
2023-07-10T14:11
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Решение турецкой стороны передать Киеву главарей запрещенного в России террористического батальона "Азов"* является нарушением имеющихся договоренностей между Москвой и Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Характеризуя российско-турецкие отношения, Песков назвал их "достаточно тесными, развитыми, многогранными и взаимовыгодными". При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, "есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия"."Очень важно, что, в отличие от целого ряда стран так называемого "коллективного Запада", Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и на высшем уровне. Поэтому мы будем использовать эти каналы диалога для того, чтобы, первое, разъяснять нашу позицию и второе - конечно, учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях", - сказал он.Комментируя строительство на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar, Песков отметил, что у Турции "есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной". Но Россия, будучи партнером Турции, надеется на то, что развитие этих отношений не будет направлено против РФ, добавил он.В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о том, что главари полка "Азов"* вернулись из Турции на Украину. Накануне в Стамбуле он провел переговоры тет-а-тет с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе возвращенных: боевики Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега, сообщил Зеленский.Согласно договору между Москвой и Анкарой, указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. В Кремле отметили, что Россию не поставили в известность о том, что передача боевиков состоится.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"*В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*
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дмитрий песков, турция, россия, украина, политика, реджеп тайип эрдоган, новости, кремль, сво
Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков

Песков: Москва обсуждает с турецкой стороной выдачу Киеву боевиков "Азова"*

13:58 10.07.2023 (обновлено: 14:11 10.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Решение турецкой стороны передать Киеву главарей запрещенного в России террористического батальона "Азов"* является нарушением имеющихся договоренностей между Москвой и Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается возвращения главарей "азовцев"*, то да, это нарушение имевшихся договоренностей, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать", – приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Характеризуя российско-турецкие отношения, Песков назвал их "достаточно тесными, развитыми, многогранными и взаимовыгодными". При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, "есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия".
"Очень важно, что, в отличие от целого ряда стран так называемого "коллективного Запада", Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и на высшем уровне. Поэтому мы будем использовать эти каналы диалога для того, чтобы, первое, разъяснять нашу позицию и второе - конечно, учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях", - сказал он.
Комментируя строительство на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar, Песков отметил, что у Турции "есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, в том числе и с Украиной". Но Россия, будучи партнером Турции, надеется на то, что развитие этих отношений не будет направлено против РФ, добавил он.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о том, что главари полка "Азов"* вернулись из Турции на Украину. Накануне в Стамбуле он провел переговоры тет-а-тет с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе возвращенных: боевики Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега, сообщил Зеленский.
Согласно договору между Москвой и Анкарой, указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. В Кремле отметили, что Россию не поставили в известность о том, что передача боевиков состоится.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Дмитрий ПесковТурцияРоссияУкраинаПолитикаРеджеп Тайип ЭрдоганНовостиКремльСВО
 
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