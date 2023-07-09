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Пригородные села и полсотни улиц Симферополя на 2 дня останутся без воды - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Пригородные села и полсотни улиц Симферополя на 2 дня останутся без воды
Пригородные села и полсотни улиц Симферополя на 2 дня останутся без воды - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Пригородные села и полсотни улиц Симферополя на 2 дня останутся без воды
Три села в Симферопольском районе, а также 13 микрорайонов и 50 улиц крымской столицы почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T08:03
2023-07-09T08:03
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе, а также 13 микрорайонов и 50 улиц крымской столицы почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода, предупреждает в пятницу пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, с 23:00 10 июля до 6:00 12 июля воды не будет в селах Строгановка, Айкаван, Ана-Юрт, в микрорайонах Белое, Белое-2, 3, 4, 5, Хошкельды, Каменка, Крымская Роза, Сергеевка, Новосергеевка, Загородный, Б. Куна, Луговое, в садовых товариществах "Садовод", "Дачник", "Юбилейный".Также без воды останутся жители улиц Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Луговая, Лесхозная, Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметская, Чонгарская, Общественная, Донская, Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Арабатская, Волочаевская, С. Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова, Сельвинского, проспект Победы, жилищный комплекс "Клевер", переулки Бокуна, Донской, Стрелковый.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
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Пригородные села и полсотни улиц Симферополя на 2 дня останутся без воды

Часть Симферополя и пригородные села с понедельника до среды останутся без воды - адреса

08:03 09.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДаже городскую питьевую воду невозможно употреблять без очистки.
Даже городскую питьевую воду невозможно употреблять без очистки. - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе, а также 13 микрорайонов и 50 улиц крымской столицы почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода, предупреждает в пятницу пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, с 23:00 10 июля до 6:00 12 июля воды не будет в селах Строгановка, Айкаван, Ана-Юрт, в микрорайонах Белое, Белое-2, 3, 4, 5, Хошкельды, Каменка, Крымская Роза, Сергеевка, Новосергеевка, Загородный, Б. Куна, Луговое, в садовых товариществах "Садовод", "Дачник", "Юбилейный".
Также без воды останутся жители улиц Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Луговая, Лесхозная, Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметская, Чонгарская, Общественная, Донская, Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Арабатская, Волочаевская, С. Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова, Сельвинского, проспект Победы, жилищный комплекс "Клевер", переулки Бокуна, Донской, Стрелковый.
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - сообщили в компании.
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