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Пригородные села и полсотни улиц Симферополя на 2 дня останутся без воды

Пригородные села и полсотни улиц Симферополя на 2 дня останутся без воды - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Пригородные села и полсотни улиц Симферополя на 2 дня останутся без воды

Три села в Симферопольском районе, а также 13 микрорайонов и 50 улиц крымской столицы почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T08:03

2023-07-09T08:03

2023-07-09T08:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Три села в Симферопольском районе, а также 13 микрорайонов и 50 улиц крымской столицы почти на двое суток останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода, предупреждает в пятницу пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, с 23:00 10 июля до 6:00 12 июля воды не будет в селах Строгановка, Айкаван, Ана-Юрт, в микрорайонах Белое, Белое-2, 3, 4, 5, Хошкельды, Каменка, Крымская Роза, Сергеевка, Новосергеевка, Загородный, Б. Куна, Луговое, в садовых товариществах "Садовод", "Дачник", "Юбилейный".Также без воды останутся жители улиц Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко, Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Луговая, Лесхозная, Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметская, Чонгарская, Общественная, Донская, Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Арабатская, Волочаевская, С. Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова, Сельвинского, проспект Победы, жилищный комплекс "Клевер", переулки Бокуна, Донской, Стрелковый.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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