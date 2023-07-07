https://crimea.ria.ru/20230707/glavnye-novosti-kryma-7-iyulya-1129891701.html

Главные новости Крыма: 7 июля

Главные новости Крыма: 7 июля - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Главные новости Крыма: 7 июля

ФСБ задержала диверсанта за подрыв железной дороги в Крыму. На Керченскую паромную переправу вышли большие десантные корабли Минобороны. В Евпатории из-за жары... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T22:17

2023-07-07T22:17

2023-07-07T22:17

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. ФСБ задержала диверсанта за подрыв железной дороги в Крыму. На Керченскую паромную переправу вышли большие десантные корабли Минобороны. В Евпатории из-за жары произошло отключение света и воды. Общественник из Германии привез в Крым гуманитарный груз для жителей новых регионов. Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму.О главных событиях на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму задержан подозреваемый в подрыве ж/д путейФСБ задержала агента украинской военной разведки, который в феврале 2023 года совершил подрыв железной дороги в Бахчисарайском районе. По данным ведомства, гражданин России 1998 года рождения по заданию украинских спецслужб 23 февраля подорвал железнодорожное полотно на перегоне "Чистенькое-Почтовое".Злоумышленник рассказал правоохранителям, что после начала специальной военной операции он выехал из Крыма в Одессу, где был завербован сотрудниками главного управления разведки министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен обратно на полуостров.Кроме того, он должен был собрать информацию о наличии в Крыму так называемого "ядерного поезда", а также маршрутах передвижения колонн, военных объектах, средств ПВО.Кроме того, в его задачи входил поиск людей, подходящих для вербовки в украинские спецслужбы. Для чего задержанный записывал разговоры со своими друзьями и отправлял их куратору. По этим записям в ГУР принимали решения, подходят им кандидатуры или нет.Два десантных корабля начали работать на Керченской переправеДва больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе. Корабли предоставлены Министерством обороны для снижения нагрузки и сокращения очередей на переправе. Каждый из БДК может принять на борт 40 автомобилей, совершая по пять круговых рейсов в сутки.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.В Евпатории произошло аварийное отключение света и водыв пятницу в Евпатории на подстанции, находящейся на реконструкции, произошла авария, без света остаются 2 300 абонентов. По данным "Крымэнерго", технологическое нарушение произошло фоне воздействия аномально высоких температур. В "Воде Крыма" сообщили, что из-за аварии была обесточена водопроводная насосная станция второго подъема, из-за чего в городе отсутствует и вода.Прокуратура города организовала по этому поводу проверку. По ее результатам надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб.В 19:54 специалисты полностью восстановили электроснабжение в Евпатории.Общественник из Германии везет гуманитарный груз в новые регионыНемецкий общественник, житель баварского города Розенхайм Хайнрих Гинц везет гуманитарный груз для малоимущих жителей Херсонской и Запорожской областей. Он уже преодолел на своем минивэне семь тысяч километров и сейчас находится в Крыму, где за личные средства доукомплектовывает груз, после чего отправится за Перекоп.Как рассказал РИА Новости Крым глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, Гинц – обычный гражданин Германии, общественный деятель, который интересуется политикой положением дел в Крыму и на освобожденных территориях и не особо доверяет информации, которую предоставляют рядовым немцам их политики и СМИ.Хайнрих и его единомышленники за свои средства собрали груз, в который в основном состоит из предметов первой необходимости и средств гигиены. Он доукомплектует его на полуострове и в сопровождении представителей крымского парламента и общественных организаций отправится на новые территории.Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в КрымуДети из Донецкой Народной Республики, пострадавшие в результате боевых действий, проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.В частности, 27 юных жителей из Донецка, Горловки и Макеевки в сопровождении 13 взрослых выехали в Евпаторию.Курсы реабилитации, которые ребята проходят на базе Клинического санаторий "Здравница", составлены по индивидуальным планам и продлятся две недели. Параллельно из Крыма обратно в ДНР возвращается группа детей, которые уже прошли аналогичную реабилитацию.

https://crimea.ria.ru/20230707/agent-gur-na-doprose-rasskazal-chem-interesuyutsya-spetssluzhby-kieva-v-krymu-1129879560.html

https://crimea.ria.ru/20230707/otklyuchenie-sveta-i-vody-v-evpatorii--prokuratura-provodit-proverku-1129890320.html

https://crimea.ria.ru/20230707/tysyachi-mil-na-lichnom-avto-zhitel-frg-vezet-gumanitarku-v-novye-regiony-1129887683.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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