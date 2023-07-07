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Энергоснабжение Евпатории восстановлено - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Энергоснабжение Евпатории восстановлено
Энергоснабжение Евпатории восстановлено - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Энергоснабжение Евпатории восстановлено
Энергетики спустя почти два часа полностью восстановили энергоснабжение Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Энергетики спустя почти два часа полностью восстановили энергоснабжение Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".При этом в "Воде Крыма" уточнили, что восстановление водоснабжения ожидается в ближайшее время - на данный момент насосная станция переведена на резервный источник."7 июля 2023 года, в 19:54, специалисты ГУП РК "Крымэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Евпатории", - сказано в сообщении.В пятницу в Евпатории на электроподстанции, находящейся на реконструкции, произошла авария, без света остаются 2300 абонентов. По данным "Крымэнерго", технологическое нарушение произошло на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование.В "Воде Крыма" сообщили, что из-за аварии обесточена водопроводная насосная станция второго подъема, из-за чего в городе отсутствует и вода. По данному факту прокуратура начал проверку, чтобы оценить соблюдение требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работу аварийных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Не влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПОтключение света и воды в Евпатории – прокуратура проводит проверкуЕвпатория осталась без воды из-за аварии
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Энергоснабжение Евпатории восстановлено

Специалисты "Крымэнерго" полностью восстановили энергоснабжение Евпатории после аварии

20:41 07.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФонарь уличного освещения. Архивное фото
Фонарь уличного освещения. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Энергетики спустя почти два часа полностью восстановили энергоснабжение Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
При этом в "Воде Крыма" уточнили, что восстановление водоснабжения ожидается в ближайшее время - на данный момент насосная станция переведена на резервный источник.
"7 июля 2023 года, в 19:54, специалисты ГУП РК "Крымэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Евпатории", - сказано в сообщении.
В пятницу в Евпатории на электроподстанции, находящейся на реконструкции, произошла авария, без света остаются 2300 абонентов. По данным "Крымэнерго", технологическое нарушение произошло на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование.
В "Воде Крыма" сообщили, что из-за аварии обесточена водопроводная насосная станция второго подъема, из-за чего в городе отсутствует и вода. По данному факту прокуратура начал проверку, чтобы оценить соблюдение требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работу аварийных служб.
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