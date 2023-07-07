https://crimea.ria.ru/20230707/energosnabzhenie-evpatorii-vosstanovleno-1129890968.html

Энергоснабжение Евпатории восстановлено

Энергоснабжение Евпатории восстановлено - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Энергоснабжение Евпатории восстановлено

Энергетики спустя почти два часа полностью восстановили энергоснабжение Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T20:41

2023-07-07T20:41

2023-07-07T20:41

крым

евпатория

жкх

жкх крыма и севастополя

гуп рк "крымэнерго"

вода в крыму

вода крыма

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111739/20/1117392077_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_378a521242667ccc01bea081ea957e4b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Энергетики спустя почти два часа полностью восстановили энергоснабжение Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".При этом в "Воде Крыма" уточнили, что восстановление водоснабжения ожидается в ближайшее время - на данный момент насосная станция переведена на резервный источник."7 июля 2023 года, в 19:54, специалисты ГУП РК "Крымэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Евпатории", - сказано в сообщении.В пятницу в Евпатории на электроподстанции, находящейся на реконструкции, произошла авария, без света остаются 2300 абонентов. По данным "Крымэнерго", технологическое нарушение произошло на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование.В "Воде Крыма" сообщили, что из-за аварии обесточена водопроводная насосная станция второго подъема, из-за чего в городе отсутствует и вода. По данному факту прокуратура начал проверку, чтобы оценить соблюдение требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работу аварийных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Не влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПОтключение света и воды в Евпатории – прокуратура проводит проверкуЕвпатория осталась без воды из-за аварии

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, жкх, жкх крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", вода в крыму, вода крыма, общество, новости крыма