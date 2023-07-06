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Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ
Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета в Тюменской области задержали националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, один... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T10:05
2023-07-06T10:05
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
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россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета в Тюменской области задержали националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, один из террористов оказал сопротивление и был нейтрализован. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, при задержании на месте готовящегося теракта один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У террористов также обнаружены пистолет Макарова со снаряженными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство.Возбуждены и расследуются уголовные дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137 ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, закон и право, тюменская область, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ

ФСБ: в Тюменской области задержаны националисты, готовившие теракт по заданию Украины

10:05 06.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета в Тюменской области задержали националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, один из террористов оказал сопротивление и был нейтрализован. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом РФ на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, при задержании на месте готовящегося теракта один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У террористов также обнаружены пистолет Макарова со снаряженными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Возбуждены и расследуются уголовные дела.
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НовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаЗакон и правоТюменская областьРоссияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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