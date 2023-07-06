https://crimea.ria.ru/20230706/proukrainskogo-terrorista-likvidirovali-v-tyumenskoy-oblasti--fsb-1129849391.html

Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ

Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета в Тюменской области задержали националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, один... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T10:05

2023-07-06T10:05

2023-07-06T10:05

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

закон и право

тюменская область

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета в Тюменской области задержали националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, один из террористов оказал сопротивление и был нейтрализован. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, при задержании на месте готовящегося теракта один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У террористов также обнаружены пистолет Макарова со снаряженными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство.Возбуждены и расследуются уголовные дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137 ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

украина

тюменская область

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, закон и право, тюменская область, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации)