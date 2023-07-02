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Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру воскресенья составляет 6,5 километров. Об этом сообщили в минтрансе РК со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T07:57
2023-07-02T07:57
2023-07-02T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру воскресенья составляет 6,5 километров. Об этом сообщили в минтрансе РК со ссылкой на главу ведомства Николая Лукашенко.В субботу утром на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовался автомобильный затор на 5 км, ко второй половине дня с учетом растущего трафика он увеличился до 9 км. К вечеру очередь сократилась до 6 км, время ожидания составляло до 3,5 часов, из Крыма - 40 минут.По состоянию на 8 утра воскресенья, затор на въезде в Крым составляет 6,5 км, время ожидания - до трех часов. Со стороны Крыма на подъезде к Крымскому мосту очереди нет.Ранее в управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. Водителям рекомендовали закладывать время на прохождение необходимых проверок.Читайте также на РИА Новости Крым:Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мостуОчередь на Керченской переправе растетАвтобус Геническ - Симферополь изменит маршрут
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Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
Минтранс: пробка на Крымском мосту к утру воскресенья составляет 6,5 километров
07:57 02.07.2023 (обновлено: 08:17 02.07.2023)