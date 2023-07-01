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Ситуация на Крымском мосту: время ожидания досмотра сократилось - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Ситуация на Крымском мосту: время ожидания досмотра сократилось
Ситуация на Крымском мосту: время ожидания досмотра сократилось - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Ситуация на Крымском мосту: время ожидания досмотра сократилось
К вечеру пробки на подъезде к Крымскому мосту сократились. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T21:22
2023-07-01T21:29
крым
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минтранс крыма
николай лукашенко
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ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. К вечеру пробки на подъезде к Крымскому мосту сократились. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В субботу утром на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовался автомобильный затор на 5 км, ко второй половине дня с учетом растущего трафика он увеличился до 9 км. К вечеру очередь сократилась до семи километров, время ожидания досмотра - до пяти часов. Со стороны полуострова очереди были менее 1,5 км. С каждым часом время ожидания постепенно сокращалось.По данным министра, к 21:00 субботы со стороны Краснодарского края время ожидания досмотра сократилось с пяти до 3,5 часов. Со стороны Крыма - с 1 часа до 40 минут.В Минтрансе России призвали водителей "следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах, и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации".Ранее в управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. Водителям рекомендовали закладывать время на прохождение необходимых проверок.Читайте также на РИА Новости Крым:Актуальная ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания досмотраНазвана самая аварийная дорога КрымаМногокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту
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крым, крымский мост, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, общество, новости крыма, краснодарский край
Ситуация на Крымском мосту: время ожидания досмотра сократилось

Минтранс: время ожидания досмотра на Крымском мосту со стороны Крыма и Кубани сократилось

21:22 01.07.2023 (обновлено: 21:29 01.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. К вечеру пробки на подъезде к Крымскому мосту сократились. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В субботу утром на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовался автомобильный затор на 5 км, ко второй половине дня с учетом растущего трафика он увеличился до 9 км. К вечеру очередь сократилась до семи километров, время ожидания досмотра - до пяти часов. Со стороны полуострова очереди были менее 1,5 км. С каждым часом время ожидания постепенно сокращалось.
По данным министра, к 21:00 субботы со стороны Краснодарского края время ожидания досмотра сократилось с пяти до 3,5 часов. Со стороны Крыма - с 1 часа до 40 минут.

"По состоянию на 21:00 пробка со стороны Краснодарского края 6 км, время ожидания до 3,5 часов. Из Крыма пробка 0,5 км. Время ожидания 40 минут", - указал Лукашенко.

В Минтрансе России призвали водителей "следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах, и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации".
Ранее в управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. Водителям рекомендовали закладывать время на прохождение необходимых проверок.
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