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Ситуация на Крымском мосту: время ожидания досмотра сократилось

Ситуация на Крымском мосту: время ожидания досмотра сократилось - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Ситуация на Крымском мосту: время ожидания досмотра сократилось

К вечеру пробки на подъезде к Крымскому мосту сократились. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T21:22

2023-07-01T21:22

2023-07-01T21:29

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минтранс крыма

николай лукашенко

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ситуация на дорогах крыма

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. К вечеру пробки на подъезде к Крымскому мосту сократились. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В субботу утром на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовался автомобильный затор на 5 км, ко второй половине дня с учетом растущего трафика он увеличился до 9 км. К вечеру очередь сократилась до семи километров, время ожидания досмотра - до пяти часов. Со стороны полуострова очереди были менее 1,5 км. С каждым часом время ожидания постепенно сокращалось.По данным министра, к 21:00 субботы со стороны Краснодарского края время ожидания досмотра сократилось с пяти до 3,5 часов. Со стороны Крыма - с 1 часа до 40 минут.В Минтрансе России призвали водителей "следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах, и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации".Ранее в управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа. Водителям рекомендовали закладывать время на прохождение необходимых проверок.Читайте также на РИА Новости Крым:Актуальная ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания досмотраНазвана самая аварийная дорога КрымаМногокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту

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