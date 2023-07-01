https://crimea.ria.ru/20230701/pritsep-fury-protaranil-passazhirskiy-mikroavtobus-na-kubani--est-zhertvy-1129747221.html

Прицеп фуры протаранил пассажирский микроавтобус на Кубани – есть жертвы

Прицеп фуры протаранил пассажирский микроавтобус на Кубани – есть жертвы - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Прицеп фуры протаранил пассажирский микроавтобус на Кубани – есть жертвы

Один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии на автодороге Джубга – Сочи, которая произошла в ночь на субботу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T12:18

2023-07-01T12:18

2023-07-01T12:18

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии на автодороге Джубга – Сочи, которая произошла в ночь на субботу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Пострадали еще три человека - водитель и два пассажира микроавтобуса. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.По информации Госавтоинспекции, на данный момент последствия аварии ликвидированы, движение по автодороге восстановлено в полном объеме.Как сообщалось, в Крыму в минувшие сутки произошло четыре серьезных ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По фактам всех происшествий полиция проводит проверки.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверкиДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвыВ МВД назвали причину взрыва иномарки на трассе под Симферополем

https://crimea.ria.ru/20230629/avariy-menshe-pogibshikh---bolshe-pochemu-v-krymu-rastet-smertnost-v-dtp-1129709449.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубань, краснодарский край, дтп, транспорт, новости, общество