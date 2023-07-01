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Прицеп фуры протаранил пассажирский микроавтобус на Кубани – есть жертвы
Прицеп фуры протаранил пассажирский микроавтобус на Кубани – есть жертвы - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Прицеп фуры протаранил пассажирский микроавтобус на Кубани – есть жертвы
Один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии на автодороге Джубга – Сочи, которая произошла в ночь на субботу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T12:18
2023-07-01T12:18
2023-07-01T12:18
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии на автодороге Джубга – Сочи, которая произошла в ночь на субботу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Пострадали еще три человека - водитель и два пассажира микроавтобуса. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.По информации Госавтоинспекции, на данный момент последствия аварии ликвидированы, движение по автодороге восстановлено в полном объеме.Как сообщалось, в Крыму в минувшие сутки произошло четыре серьезных ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По фактам всех происшествий полиция проводит проверки.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверкиДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвыВ МВД назвали причину взрыва иномарки на трассе под Симферополем
https://crimea.ria.ru/20230629/avariy-menshe-pogibshikh---bolshe-pochemu-v-krymu-rastet-smertnost-v-dtp-1129709449.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, кубань, краснодарский край, дтп, транспорт, новости, общество
Прицеп фуры протаранил пассажирский микроавтобус на Кубани – есть жертвы
На Кубани прицеп фуры протаранил микроавтобус с пассажирами, один погибший и трое ранены