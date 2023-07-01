https://crimea.ria.ru/20230701/iyul-vstrechaet-letnim-teplom-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1129701800.html

Июль встречает летним теплом: погода в Крыму в субботу

Июль встречает летним теплом: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Июль встречает летним теплом: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму установится сухая жаркая погода, лишь ночью 1 июля в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T00:01

2023-07-01T00:01

2023-07-01T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму установится сухая жаркая погода, лишь ночью 1 июля в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Феодосии также без осадков. Ночью будет +18...20 градуса, днем воздух прогреется до +29.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуКрым накрыл ливень

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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