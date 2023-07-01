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Июль встречает летним теплом: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Июль встречает летним теплом: погода в Крыму в субботу
Июль встречает летним теплом: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Июль встречает летним теплом: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму установится сухая жаркая погода, лишь ночью 1 июля в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T00:01
2023-07-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму установится сухая жаркая погода, лишь ночью 1 июля в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Феодосии также без осадков. Ночью будет +18...20 градуса, днем воздух прогреется до +29.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуКрым накрыл ливень
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Июль встречает летним теплом: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму по-настоящему летняя погода

00:01 01.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖара в Симферополе
Жара в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму установится сухая жаркая погода, лишь ночью 1 июля в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью составит +13-18 градусов, на побережье до +22, днем +26-31, в горах +18-23", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +26...+28.
В Феодосии также без осадков. Ночью будет +18...20 градуса, днем воздух прогреется до +29.
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