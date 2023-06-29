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Собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей
Собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей
Собственные доходы бюджета Севастополя в прошлом году увеличились на 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T19:29
2023-06-29T19:37
севастополь
михаил развожаев
экономика
бюджет севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Собственные доходы бюджета Севастополя в прошлом году увеличились на 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В 2022 году, несмотря на все сложности, собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей, - рассказал он в эфире телеканала СТВ в четверг. - Мы прифронтовой регион, и не могли не ощутить на определенных экономических процессах влияния, и оно было. Но тот темп, который мы сейчас набираем, и дальше будет приносить дополнительные плюсы, а как только добавится восстановленная логистика, темпы еще ускорятся".Губернатор добавил, что город продолжает получать финансирование и из федерального бюджета, и от правительства Москвы - соответствующие соглашения продлены."Но и собственные доходы бюджета Севастополя все рано растут. Наводим порядок, создаются новые предприятия, увеличивается количество самозанятых. Несмотря на то, что мы экономическим штабом продолжаем принимать различные меры поддержки – это и отсрочка по аренде за госимущество, налоговые каникулы, и многое другое, экономический эффект мы почувствовали", - сказал он.Ранее вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что доходы консолидированного бюджета Республики Крым за пять месяцев текущего года превысили 119 млрд рублей, расходы достигли отметки в 116 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы превысили 35,1 млрд рублей, что на 1,7 млрд или на 5,2 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
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севастополь, михаил развожаев, экономика, бюджет севастополя, новости крыма
Собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей

Развожаев: собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 миллиарда за 2022 год

19:29 29.06.2023 (обновлено: 19:37 29.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Собственные доходы бюджета Севастополя в прошлом году увеличились на 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В 2022 году, несмотря на все сложности, собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей, - рассказал он в эфире телеканала СТВ в четверг. - Мы прифронтовой регион, и не могли не ощутить на определенных экономических процессах влияния, и оно было. Но тот темп, который мы сейчас набираем, и дальше будет приносить дополнительные плюсы, а как только добавится восстановленная логистика, темпы еще ускорятся".
Губернатор добавил, что город продолжает получать финансирование и из федерального бюджета, и от правительства Москвы - соответствующие соглашения продлены.
"Но и собственные доходы бюджета Севастополя все рано растут. Наводим порядок, создаются новые предприятия, увеличивается количество самозанятых. Несмотря на то, что мы экономическим штабом продолжаем принимать различные меры поддержки – это и отсрочка по аренде за госимущество, налоговые каникулы, и многое другое, экономический эффект мы почувствовали", - сказал он.
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Ранее вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что доходы консолидированного бюджета Республики Крым за пять месяцев текущего года превысили 119 млрд рублей, расходы достигли отметки в 116 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы превысили 35,1 млрд рублей, что на 1,7 млрд или на 5,2 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.
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СевастопольМихаил РазвожаевЭкономикаБюджет СевастополяНовости Крыма
 
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