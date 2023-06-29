https://crimea.ria.ru/20230629/sobstvennye-dokhody-byudzheta-sevastopolya-uvelichilis-na-45-mlrd-rubley-1129728775.html

Собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей

Собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей

Собственные доходы бюджета Севастополя в прошлом году увеличились на 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T19:29

2023-06-29T19:29

2023-06-29T19:37

севастополь

михаил развожаев

экономика

бюджет севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Собственные доходы бюджета Севастополя в прошлом году увеличились на 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В 2022 году, несмотря на все сложности, собственные доходы бюджета Севастополя увеличились на 4,5 млрд рублей, - рассказал он в эфире телеканала СТВ в четверг. - Мы прифронтовой регион, и не могли не ощутить на определенных экономических процессах влияния, и оно было. Но тот темп, который мы сейчас набираем, и дальше будет приносить дополнительные плюсы, а как только добавится восстановленная логистика, темпы еще ускорятся".Губернатор добавил, что город продолжает получать финансирование и из федерального бюджета, и от правительства Москвы - соответствующие соглашения продлены."Но и собственные доходы бюджета Севастополя все рано растут. Наводим порядок, создаются новые предприятия, увеличивается количество самозанятых. Несмотря на то, что мы экономическим штабом продолжаем принимать различные меры поддержки – это и отсрочка по аренде за госимущество, налоговые каникулы, и многое другое, экономический эффект мы почувствовали", - сказал он.Ранее вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что доходы консолидированного бюджета Республики Крым за пять месяцев текущего года превысили 119 млрд рублей, расходы достигли отметки в 116 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы превысили 35,1 млрд рублей, что на 1,7 млрд или на 5,2 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году

https://crimea.ria.ru/20230523/v-sevastopole-mediki-poluchat-doplaty-iz-byudzheta-goroda-1128902801.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, экономика, бюджет севастополя, новости крыма