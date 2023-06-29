https://crimea.ria.ru/20230629/69-priletov-za-sutki-vsu-prodolzhayut-bit-po-khersonschine-1129705605.html

69 прилетов за сутки: ВСУ продолжают бить по Херсонщине

69 прилетов за сутки: ВСУ продолжают бить по Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.06.2023

69 прилетов за сутки: ВСУ продолжают бить по Херсонщине

ВСУ продолжают терроризировать населенные пункты левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T10:09

2023-06-29T10:09

2023-06-29T10:09

херсонская область

новости

новая каховка

каховка

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают терроризировать населенные пункты левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.Накануне днем по Алешкам противник выпустил 16 снарядов, В Новой Збурьевке и Корсунке зафиксировано по девять прилетов, восемь снарядов выпустили по Песчановке, семь - по Крынкам.Накануне боевики ВСУ выпустили 108 снарядов из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают ХерсонщинуВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов

https://crimea.ria.ru/20230628/dvoe-ubitykh-i-ranenye-deti-vsu-obstrelyali-donetsk-1129701251.html

херсонская область

новая каховка

каховка

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, новая каховка, каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу