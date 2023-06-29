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69 прилетов за сутки: ВСУ продолжают бить по Херсонщине
69 прилетов за сутки: ВСУ продолжают бить по Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.06.2023
69 прилетов за сутки: ВСУ продолжают бить по Херсонщине
ВСУ продолжают терроризировать населенные пункты левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T10:09
2023-06-29T10:09
2023-06-29T10:09
херсонская область
новости
новая каховка
каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают терроризировать населенные пункты левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.Накануне днем по Алешкам противник выпустил 16 снарядов, В Новой Збурьевке и Корсунке зафиксировано по девять прилетов, восемь снарядов выпустили по Песчановке, семь - по Крынкам.Накануне боевики ВСУ выпустили 108 снарядов из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают ХерсонщинуВСУ атакуют Белгородскую область - бьют снарядами и с дронов
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херсонская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости, новая каховка, каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
69 прилетов за сутки: ВСУ продолжают бить по Херсонщине
Боевики ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области