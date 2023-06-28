https://crimea.ria.ru/20230628/bolshe-sta-priletov-v-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1129681282.html

Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины

Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины

Боевики ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпустили 108 снарядов, сообщают экстренные... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T09:43

2023-06-28T09:43

2023-06-28T09:43

новости

херсонская область

сво

алешки

новая каховка

каховка

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/05/1129198620_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_65627446d464bdebf1a9151255859ee4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпустили 108 снарядов, сообщают экстренные службы региона.Как уточнили в ведомстве, вчера в течение дня по Алешкам украинские боевики выпустили 19 снарядов, по Казачьим лагерям, Песчановке, Корсунке прилетело по девять снарядов, по Кардашинке и Крынкам - по восемь, по Днепрянам - шесть, по Солонцам - 12.Накануне боевики ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину

https://crimea.ria.ru/20230623/vsu-udarili-raketami-storm-shadow-po-zhilym-domam-v-genicheske-i-skadovske-1129586088.html

херсонская область

алешки

новая каховка

каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, сво, алешки, новая каховка, каховка, обстрелы всу