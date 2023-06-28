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Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
Боевики ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпустили 108 снарядов, сообщают экстренные... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T09:43
2023-06-28T09:43
новости
херсонская область
сво
алешки
новая каховка
каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпустили 108 снарядов, сообщают экстренные службы региона.Как уточнили в ведомстве, вчера в течение дня по Алешкам украинские боевики выпустили 19 снарядов, по Казачьим лагерям, Песчановке, Корсунке прилетело по девять снарядов, по Кардашинке и Крынкам - по восемь, по Днепрянам - шесть, по Солонцам - 12.Накануне боевики ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину
https://crimea.ria.ru/20230623/vsu-udarili-raketami-storm-shadow-po-zhilym-domam-v-genicheske-i-skadovske-1129586088.html
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новости, херсонская область, сво, алешки, новая каховка, каховка, обстрелы всу
Больше ста прилетов в сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины

Боевики ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области

09:43 28.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области, за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпустили 108 снарядов, сообщают экстренные службы региона.
Как уточнили в ведомстве, вчера в течение дня по Алешкам украинские боевики выпустили 19 снарядов, по Казачьим лагерям, Песчановке, Корсунке прилетело по девять снарядов, по Кардашинке и Крынкам - по восемь, по Днепрянам - шесть, по Солонцам - 12.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Алешках, Васильевке, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении

Накануне боевики ВСУ выпустили 82 снаряда из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области.
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