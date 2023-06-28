https://crimea.ria.ru/20230628/zadolgo-do-krymskoy-vesny-i-svo-kogda-na-zapade-nachala-rasti-rusofobiya-1129674337.html

Задолго до Крымской весны и СВО: когда на Западе начала расти русофобия

Задолго до Крымской весны и СВО: когда на Западе начала расти русофобия - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Задолго до Крымской весны и СВО: когда на Западе начала расти русофобия

Градус русофобии на современном Западе резко возрос еще в начале 2000-х годов, когда пришедший к власти в России Владимир Путин заявил о недопустимости... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T09:14

2023-06-28T09:14

2023-06-28T09:14

радио "спутник в крыму"

россия

владимир путин (политик)

в мире

общество

политика

мнения

нато

наталья киселева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Градус русофобии на современном Западе резко возрос еще в начале 2000-х годов, когда пришедший к власти в России Владимир Путин заявил о недопустимости расширения НАТО на Восток. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Согласно этим соцопросам, если до этого примерно четверть людей на Западе отвечали, что они отрицательно относятся к России, то после соответствующих заявлений российского лидера о НАТО эти показатели превысили 50%.Как тогда, так и сейчас это явление на Западе носит политический характер и разжигается искусственно, указала Киселева."Русофобия бывает бытовой и политической. В данном случае мы имеем дело именно с политической составляющей. И нынешнее повышение градуса – искусственное явление, разжигаемое политиками западных стран", - констатировала специалист.Социолог также добавила, что такой резкий негатив проявляется, прежде всего, по отношению к России и ко всем ее гражданам, независимо от вероисповедания и национальности.Киселева убеждена, что это очередной серьезный вызов для нашей страны, на который нужно отвечать, поэтому инициатива депутатов Госдумы ввести уголовное наказание за русофобию в целом является правильным шагом.Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в интервью "Известиям" сообщила, что депутаты прорабатывают правовые решения, которые позволят привлекать лиц к уголовной ответственности за проявления русофобии. По ее словам, защита от человеконенавистнической идеологии будет распространяться не только на граждан России, но и на соотечественников. Среди примеров нарушений прав по национальному признаку политик назвала отказ в трудоустройстве и медпомощи, снятие показа театральных постановок и концертов, а также ограничения на использование русского языка.Кроме того, вице-спикер предлагает создавать специальные офисы, где подвергшимся проявлениям национальной агрессии за рубежом будут оказывать бесплатную юридическую помощь и содействие в оформлении судебных исков. Соответствующие запросы будут направлены в МИД РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в КрымуПутин: против России развязана настоящая войнаВышинский на заседании Совбеза ООН назвал истинные цели русофобии

https://crimea.ria.ru/20230418/potomok-ekateriny-ii-v-krymu-gorzhus-tem-chto-ya-russkiy-i-pravoslavnyy-1128239870.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), в мире, общество, политика, мнения, нато, наталья киселева