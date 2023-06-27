https://crimea.ria.ru/20230627/voennye-rossii-unichtozhili-komandnyy-punkt-vsu-1129668874.html
Военные России уничтожили командный пункт ВСУ
Военные России уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Военные России уничтожили командный пункт ВСУ
Российские военные в Донецкой Народной Республике нанесли удар по командному пункту горно-штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожили узел связи украинских сил... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T14:57
2023-06-27T14:57
2023-06-27T14:57
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
сво
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0c/1123518392_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf55d561ac6b741a2dcaa890f9a7948e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в Донецкой Народной Республике нанесли удар по командному пункту горно-штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожили узел связи украинских сил. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в Минобороны проинформировали, что средствами противовоздушной обороны России были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены шесть украинских беспилотников. Дроны сбиты в Луганской Народной Республике и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 10371 танк и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские военные разгромили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области. Кроме того, за сутки российские силы ПВО сбили 19 украинских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направленияхРоссийские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских
https://crimea.ria.ru/20230626/raketnyy-udar-nanesen-po-skladam-s-boepripasami-vsu-1129639336.html
донецкая народная республика (днр)
авдеевка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0c/1123518392_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d5f64c05a843444737288e3c654ea33.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сво, авдеевка
Военные России уничтожили командный пункт ВСУ
Минобороны: в ДНР поражен командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ