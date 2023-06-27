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Военные России уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Военные России уничтожили командный пункт ВСУ
Военные России уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Военные России уничтожили командный пункт ВСУ
Российские военные в Донецкой Народной Республике нанесли удар по командному пункту горно-штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожили узел связи украинских сил... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T14:57
2023-06-27T14:57
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
сво
авдеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в Донецкой Народной Республике нанесли удар по командному пункту горно-штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожили узел связи украинских сил. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в Минобороны проинформировали, что средствами противовоздушной обороны России были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены шесть украинских беспилотников. Дроны сбиты в Луганской Народной Республике и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 10371 танк и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские военные разгромили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области. Кроме того, за сутки российские силы ПВО сбили 19 украинских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направленияхРоссийские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских
https://crimea.ria.ru/20230626/raketnyy-udar-nanesen-po-skladam-s-boepripasami-vsu-1129639336.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сво, авдеевка
Военные России уничтожили командный пункт ВСУ

Минобороны: в ДНР поражен командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ

14:57 27.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкАртиллерийский расчет в зоне проведения специальной военной операции
Артиллерийский расчет в зоне проведения специальной военной операции
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в Донецкой Народной Республике нанесли удар по командному пункту горно-штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожили узел связи украинских сил. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. А возле Авдеевки уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Также в Минобороны проинформировали, что средствами противовоздушной обороны России были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены шесть украинских беспилотников. Дроны сбиты в Луганской Народной Республике и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотника, 426 зенитных ракетных комплексов, 10371 танк и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, накануне российские военные разгромили узел связи ВСУ в Донецкой Народной Республике и поразили ремонтную базу военной техники в Запорожской области. Кроме того, за сутки российские силы ПВО сбили 19 украинских дронов.
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