https://crimea.ria.ru/20230626/v-rostovskoy-oblasti-reshili-doplachivat-kontraktnikam-1129631339.html

В Ростовской области решили доплачивать контрактникам

В Ростовской области решили доплачивать контрактникам - РИА Новости Крым, 26.06.2023

В Ростовской области решили доплачивать контрактникам

Контрактникам и добровольцам в Ростовской области будут выплачивать по 100 тысяч рублей дополнительно к выплатам, положенным им по контракту с Минобороны РФ. Об РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T15:41

2023-06-26T15:41

2023-06-26T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Контрактникам и добровольцам в Ростовской области будут выплачивать по 100 тысяч рублей дополнительно к выплатам, положенным им по контракту с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.Полный текст постановления уже размещен на сайте правительства Ростовской области. Губернатор также напомнил, что в прошлом году единовременную выплату в 150 тысяч рублей получали мобилизованные из Ростовской области."В прошлом году, напомню, мы приняли решение о единовременной выплате по 150 тысяч рублей для мобилизованных из Ростовской области, а позже – и для контрактников, которые пошли служить в наши именные подразделения", - добавил он.При установлении нынешней суммы исходили из бюджета области, принятом в этом году. Поэтому такая разница в сумме, пояснил Голубев.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеВ России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах СевастопольКогда уравняют денежное довольствие участников СВО

https://crimea.ria.ru/20230626/rezhim-kto-otmenen-vo-vsekh-regionakh-vagner-ushel-1129625572.html

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новости, ростов-на-дону, служба в вс рф по контракту, чвк "вагнер", евгений пригожин, василий голубев, министерство обороны рф