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В Ростовской области решили доплачивать контрактникам - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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В Ростовской области решили доплачивать контрактникам
В Ростовской области решили доплачивать контрактникам - РИА Новости Крым, 26.06.2023
В Ростовской области решили доплачивать контрактникам
Контрактникам и добровольцам в Ростовской области будут выплачивать по 100 тысяч рублей дополнительно к выплатам, положенным им по контракту с Минобороны РФ. Об РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T15:41
2023-06-26T15:19
новости
ростов-на-дону
служба в вс рф по контракту
чвк "вагнер"
евгений пригожин
василий голубев
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Контрактникам и добровольцам в Ростовской области будут выплачивать по 100 тысяч рублей дополнительно к выплатам, положенным им по контракту с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.Полный текст постановления уже размещен на сайте правительства Ростовской области. Губернатор также напомнил, что в прошлом году единовременную выплату в 150 тысяч рублей получали мобилизованные из Ростовской области."В прошлом году, напомню, мы приняли решение о единовременной выплате по 150 тысяч рублей для мобилизованных из Ростовской области, а позже – и для контрактников, которые пошли служить в наши именные подразделения", - добавил он.При установлении нынешней суммы исходили из бюджета области, принятом в этом году. Поэтому такая разница в сумме, пояснил Голубев.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеВ России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах СевастопольКогда уравняют денежное довольствие участников СВО
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новости, ростов-на-дону, служба в вс рф по контракту, чвк "вагнер", евгений пригожин, василий голубев, министерство обороны рф
В Ростовской области решили доплачивать контрактникам

В Ростовской области контрактникам МО будут дополнительно выплачивать по 100 тысяч рублей

15:41 26.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Контрактникам и добровольцам в Ростовской области будут выплачивать по 100 тысяч рублей дополнительно к выплатам, положенным им по контракту с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

"Подписал постановление о единовременной денежной выплате по 100 тысяч рублей для контрактников и добровольцев из Ростовской области. Мера касается всех, кто заключил контракт на срок не менее одного года. Важно, что выплату смогут получить не только вновь заключившие контракт жители Ростовской области, но и те, кто участвует в спецоперации с самого ее начала - с 24 февраля 2022 года", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Полный текст постановления уже размещен на сайте правительства Ростовской области. Губернатор также напомнил, что в прошлом году единовременную выплату в 150 тысяч рублей получали мобилизованные из Ростовской области.
"В прошлом году, напомню, мы приняли решение о единовременной выплате по 150 тысяч рублей для мобилизованных из Ростовской области, а позже – и для контрактников, которые пошли служить в наши именные подразделения", - добавил он.
При установлении нынешней суммы исходили из бюджета области, принятом в этом году. Поэтому такая разница в сумме, пояснил Голубев.
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