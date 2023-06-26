https://crimea.ria.ru/20230626/spros-na-nalichnost-na-yuge-rossii-v-subbotu-vyros-na-70-80---kabmin-1129632475.html

Спрос на наличность на юге России в субботу вырос на 70-80% - кабмин

Спрос на наличность на юге России в субботу вырос на 70-80% - кабмин - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Спрос на наличность на юге России в субботу вырос на 70-80% - кабмин

Спрос на наличные деньги 24 июня вырос в 15 субъектах России в среднем на 30%, а в южных регионах – на 70-80%, однако внештатной ситуации удалось избежать. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T17:58

2023-06-26T17:58

2023-06-26T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Спрос на наличные деньги 24 июня вырос в 15 субъектах России в среднем на 30%, а в южных регионах – на 70-80%, однако внештатной ситуации удалось избежать. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.По его словам, в этих условиях Банк России примерно в три раза увеличил объемы "подкрепления" банков наличными деньгами, благодаря чему "удалось полностью избежать нарушений штатной ситуации в этой сфере".Уже в воскресенье спрос пошел на убыль, сейчас обстановка полностью стабилизировалась, добавил первый вице-премьер.Кроме того, отметил Белоусов, в выходные отмечался рост спроса на топливо на автозаправочных станциях в южных регионах страны."Отмечался в выходные рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области. При этом АЗС полностью были обеспечены всеми нефтепродуктами, перебоев со снабжением не наблюдалось", - сообщил он.Ситуация с ЧВК "Вагнер"В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушелТехника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в РостовеВ регионах России снимают ограничения из-за попытки вооруженного мятежа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, экономика, деньги, михаил мишустин, первый вице-премьер андрей белоусов, банк россии, владимир путин (политик), россия, общество