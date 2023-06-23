https://crimea.ria.ru/20230623/bolee-60-ulits-simferopole-na-den-ostanutsya-bez-sveta-1129570789.html

Более 60 улиц Симферополе на день останутся без света

Более 60 улиц Симферополе на день останутся без света - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Более 60 улиц Симферополе на день останутся без света

Более 60 улиц крымской столицы в пятницу останутся без электроснабжения из-за плановых работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T07:02

2023-06-23T07:02

2023-06-23T08:58

отключение электроэнергии в крыму

симферополь

жкх крыма и севастополя

гуп рк "крымэнерго"

общество

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Более 60 улиц крымской столицы в пятницу останутся без электроснабжения из-за плановых работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымэнерго".Так, в зону отключения попадают улицы Войкова (2-14), Севастопольская/Эстонская (58/2), Лихого (1-7), Севастопольская (260, 231-321, 66, 55А, 31, 24), Парковая (1-7) и одноименный переулок, Тамбовская (34-51), Бульварная (2-4/5, 1/66-9), Батурина (1-14), Поповкина (3), Винницкая (146-172, 13-23), Телефонный спуск (21), Связистов (131-174), Высотная/Бархатовой (138-167, 90), переулок Конечный (2-16), Петровская балка (318-340, 285-305), Производственная (6-56), Тарабукина (165-167), Второй Петровский проезд (1-3), Евпаторийское шоссе (41/5-83/1), Евпаторийское шоссе/ Ким (69/56, 71/89), переулки Кимовский (9-13) и Персиковый (3), Ракетная (6-8, 1/83-13), Хромченко (23/5), Дружных (1-14), Механизаторов (1-41), Тенистая (1-55).Кроме того, не будет света на проспекте Победы (226 - 328), улицах Отважных (1-42), Белая (1-37), Маршала Рыбалко (3), Гридасова (14), Дмитриева (2/17, 5), Тесленко (14, 11/13-25), Ясной (1-37), Уральской (1, 9), Генуэзской (4-28), Генуэзской/Механизаторов (2/15-18), Киммерийской (2/27, 3-21), Братьев Айвазовских (6-48), Апрельской (1-41), Белое-1, Журавлиной (3, 25, 39), Белой (29-42), Сакской (7-27), Степной (1-24), Тихой (1-13), переулке Майской (1-35), Майской (1-42), Киммерийской/Механизаторов (1А/25А), переулке Урожайном (1-8), Фестивальной (1-30), переулке Апрельском (2-15), Школьной (1-51), Ягодной, Караимской (6-28), Крылова (2-33), Турецкой (30), Чехова (16/17, 17-23), Балаклавской (89, 95), Жукова (17, 31А), Киевской (139А, 153А), 2-й Гвардейской Армии (103), переулке Аэрофлотском (180), Сабрие Эреджеповой (1-21), Алим Азамат (1-41), Достлук (1-28), Чкалова (5), Яшлык (1-31), Каверина (1-60), Изобильной (2-30), Чора Батыр (1-41), Эмель (1-33), Мерджан (2-18/3, 1-53).Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя осталась без светаБольшое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без водыЭнергетики начали масштабный ремонт сетей под Симферополем

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отключение электроэнергии в крыму, симферополь, жкх крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", общество, новости крыма, крым