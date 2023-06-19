https://crimea.ria.ru/20230619/bolshoe-otklyuchenie-v-simferopole-polsotni-ulits-ostanutsya-bez-vody-1129461747.html

Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды

Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды

Порядка 50 улиц Симферополя останутся более чем на сутки без воды из-за ремонтов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T07:03

2023-06-19T07:03

2023-06-19T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Порядка 50 улиц Симферополя останутся более чем на сутки без воды из-за ремонтов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Из-за переустройства участка водопровода по ул. Караимская с 23 часов 19 июня до 9 часов утра 21 июня без воды останутся дома, расположенных по следующим улицам:Караимская, Краснознаменная, Футболистов, К. Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Батурина, Полигонная, Интернациональная, Инге, Студенческая, Ефремова, Севастопольская, Самокиша, Крымская, Турецкая, Сергеева - Ценского, Некрасова, Большевистская, Петропавловская.Также воды не будет в переулках Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском и частично по проспекту Кирова.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают подтопленияОтразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в КрымуВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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