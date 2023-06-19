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Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды
Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды
Порядка 50 улиц Симферополя останутся более чем на сутки без воды из-за ремонтов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T07:03
2023-06-19T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Порядка 50 улиц Симферополя останутся более чем на сутки без воды из-за ремонтов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Из-за переустройства участка водопровода по ул. Караимская с 23 часов 19 июня до 9 часов утра 21 июня без воды останутся дома, расположенных по следующим улицам:Караимская, Краснознаменная, Футболистов, К. Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Батурина, Полигонная, Интернациональная, Инге, Студенческая, Ефремова, Севастопольская, Самокиша, Крымская, Турецкая, Сергеева - Ценского, Некрасова, Большевистская, Петропавловская.Также воды не будет в переулках Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском и частично по проспекту Кирова.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают подтопленияОтразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в КрымуВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья
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Большое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без воды

В Симферополе: полсотни улиц останутся без воды более чем на сутки: адреса

07:03 19.06.2023 (обновлено: 07:37 19.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Порядка 50 улиц Симферополя останутся более чем на сутки без воды из-за ремонтов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
Из-за переустройства участка водопровода по ул. Караимская с 23 часов 19 июня до 9 часов утра 21 июня без воды останутся дома, расположенных по следующим улицам:
Караимская, Краснознаменная, Футболистов, К. Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Батурина, Полигонная, Интернациональная, Инге, Студенческая, Ефремова, Севастопольская, Самокиша, Крымская, Турецкая, Сергеева - Ценского, Некрасова, Большевистская, Петропавловская.
Также воды не будет в переулках Трудовом, Братском, Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском и частично по проспекту Кирова.
"На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. Предприятие рекомендует иметь запас воды на указанный период", - говорится в сообщении "Воды Крыма".
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