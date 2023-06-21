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Без воды: где в Крыму большие отключения в среду и четверг - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Без воды: где в Крыму большие отключения в среду и четверг
Без воды: где в Крыму большие отключения в среду и четверг - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Без воды: где в Крыму большие отключения в среду и четверг
В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма в среду не будут воды, в Керчи длительное отключение произойдет в четверг, сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T12:55
2023-06-21T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма в среду не будут воды, в Керчи длительное отключение произойдет в четверг, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в средуВ Симферополе 21 июня до 17 часов частично без воды улица Луговая и переулок Карьерный, до 15 часов - улицы 51-й Армии, Бетховена, Комсомольская, Стахановцев, Чайковского, Снайперов и прилегающие переулки.Также в среду с утра без воды симферопольское село Пионерское и поселок Николаевка - водоснабжение обещают восстановить до 15 часов.В Джанкое в течение дня без воды частично улицы Симферопольская, Кирова, Свердлова, полностью - село Тракторное. В Ленинском районе до пяти часов вечера отключение в селах Уварово, Батальное, Семисотка, давление снижено в поселке Ленино и селе Ильичево. В Алуште до 15 часов без воды ул. Береговая.Отключение в Керчи на четвергПо данным пресс-службы, 22 июня длительное отключение ждет жителей Керчи. Из-за аварийных работ на водоводе ряд абонентов останутся без воды с девяти часов утра до восьми часов вечера.Речь идет об улицах Льва Толстого, Тенистой, Героев, Севастопольской, Нестерова, Победы, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежной, Пархоменко, Бутова, а также о прилегающих улицах и переулках.Керченский филиал компании обеспечит подвоз питьевой воды по заявкам абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУАвария на электросетях оставила Евпаторию без водыКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма
https://crimea.ria.ru/20230620/chast-khersonschiny-bez-vody-iz-za-terakta-na-ges-1129510458.html
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Без воды: где в Крыму большие отключения в среду и четверг

"Вода Крыма": в Симферополе и других городах Крыма в среду отключение воды

12:55 21.06.2023
 
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Раковина - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма в среду не будут воды, в Керчи длительное отключение произойдет в четверг, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
Отключения в среду
В Симферополе 21 июня до 17 часов частично без воды улица Луговая и переулок Карьерный, до 15 часов - улицы 51-й Армии, Бетховена, Комсомольская, Стахановцев, Чайковского, Снайперов и прилегающие переулки.
Также в среду с утра без воды симферопольское село Пионерское и поселок Николаевка - водоснабжение обещают восстановить до 15 часов.
В Джанкое в течение дня без воды частично улицы Симферопольская, Кирова, Свердлова, полностью - село Тракторное. В Ленинском районе до пяти часов вечера отключение в селах Уварово, Батальное, Семисотка, давление снижено в поселке Ленино и селе Ильичево. В Алуште до 15 часов без воды ул. Береговая.
Отключение в Керчи на четверг
По данным пресс-службы, 22 июня длительное отключение ждет жителей Керчи. Из-за аварийных работ на водоводе ряд абонентов останутся без воды с девяти часов утра до восьми часов вечера.
Речь идет об улицах Льва Толстого, Тенистой, Героев, Севастопольской, Нестерова, Победы, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежной, Пархоменко, Бутова, а также о прилегающих улицах и переулках.
Керченский филиал компании обеспечит подвоз питьевой воды по заявкам абонентов.
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