https://crimea.ria.ru/20230620/v-simferopole-70-ulits-do-vechera-otklyuchat-ot-sveta-1129496322.html

В Симферополе 70 улиц до вечера отключат от света

В Симферополе 70 улиц до вечера отключат от света - РИА Новости Крым, 20.06.2023

В Симферополе 70 улиц до вечера отключат от света

Во вторник жители 70 улиц крымской столицы останутся без электроснабжения из-за плановых ремонтов на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T07:21

2023-06-20T07:21

2023-06-20T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Во вторник жители 70 улиц крымской столицы останутся без электроснабжения из-за плановых ремонтов на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымэнерго".Работы запланированы с 8:00 до 17:00 по адресам: ул. Войкова (Караманова), 2-14а, 3-5; ул. Севастопольская/ул. Эстонская, 58/2; ул. Лихого, 1-7; ул. Севастопольская, 66, 31; ул. Парковая, 2; 1-7; пер. Парковый, 2-4, 1-3; ул. Тамбовская, 34-36, 37-51; ул. Бульварная, 2-4/5, 1/66-9; ул. Батурина, 2-14, 1-11; ул. Поповкина, 3; ул. Севастопольская – ул. Объездная (светофор); ул. Винницкая, 146-172, 13-23; ул. Телефонный спуск, 21; ул. Связистов, 142-174, 131-159; ул. Высотная/ул. Бархатовой, 138-160, 90, 139-167; пер. Конечный, 2-16, 5-13; ул. Петровская балка, 318-340, 285-305; ул. Производственная, 6-56; ул. Тарабукина, 165-167; пр-д Второй Петровский, 1-3; шоссе Евпаторийское, 41/5-83/1; шоссе Евпаторийское/ул. КИМ, 69/56, 71/89; пер. Кимовский, 9-13; пер. Персиковый, 3; ул. Ракетная, 6-8, 1/83-11, 13; ул. Хромченко, 23/5; ул. Дружных, 2-14, 1-13/16; ул. Механизаторов, 2-40, 1-41; ул. Тенистая, 2-50, 1-55; туп. Тенистый, 2-8, 1-9; пр. Победы, 226- 328; ул. Отважных, 2-42, 1-39; ул. Белая, 2-34, 1-37; ул. Маршала Рыбалко, 3; ул. Гридасова, 14; ул. Дмитриева, 2/17, 5; ул. Тесленко, 14, 11/13-25; ул. Ясная, 2, 1-37; ул. Ясная/ул. Тесленко, 23-25; ул. Уральская, 1, 9; ул. Генуэзская, 4-28, 9-13; ул. Генуэзская/ул. Механизаторов, 2/15-18; ул. Киммерийская, 2/27, 20, 3-21; ул. Братьев Айвазовских, 6-48, 17-41; ул. Апрельская, 4-38, 1-41; Белое-1 по ГП-54; ул. Журавлиная, 3, 25, 39; ул. Белая, 38-42, 29-41; ул. Сакская, 7-27; ул. Степная, 2-24, 1-23; ул. Тихая, 2-12, 1-13; пер. Майский, 2-6, 1-35; ул. Майская, 2-42, 1-23; заезд Майский, 2-6, 1-9; ул. Киммерийская/ул. Механизаторов, 1а/25а; пер. Урожайный, 2-8, 1-7; ул. Фестивальная, 2-30, 1-21; пер. Апрельский, 2-12, 3-15; пер. Фестивальный, 2-10, 1-5; ул. Школьная, 2-40, 1-51; ул. Ягодная, 12; ул. Караимская, 6-28, 11-17; ул. Крылова, 2-32, 3-33; ул. Крылова, 21/22 /ул. Караимская, 19, 22; ул. Турецкая, 30; ул. Севастопольская, 24; ул. Чехова, 16/17, 17-23; ул. Балаклавская, 77, 89, 97; ул. Бородина, 8а-28, 65; ул. В. Роик, 10-26; ул. К. Симонова, 28-50, 27-49; ул. А. Домбровского, 2-6, 1-5; ул. Тепличная, ул. Бородина; пр-т Кирова, 17.Ранее сообщалось о массовом отключении воды в Симферополе 20 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя без света - в чем причинаБольшое отключение в Симферополе: полсотни улиц останутся без водыАвария на электросетях оставила Евпаторию без воды

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