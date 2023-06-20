https://crimea.ria.ru/20230620/sputnikpro-provel-seminar-s-rabotnikami-prokuratury-respubliki-krym-1129510930.html

SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым

SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым - РИА Новости Крым, 20.06.2023

SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым

SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым на тему "Медиакоммуникации: задачи, участники, процесс". В рамках просветительского проекта... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T15:19

2023-06-20T15:19

2023-06-20T16:06

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sputnik

медиагруппа "россия сегодня"

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым на тему "Медиакоммуникации: задачи, участники, процесс". В рамках просветительского проекта спикеры обсудили аспекты информационного взаимодействия СМИ с органами прокурорского надзора в повседневной деятельности, способы повышения оперативности, различные варианты сотрудничества в области мультимедийной журналистики и подходы к долгосрочному планированию.В этот раз спикерами SputnikPro стали шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина и выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Алла Дружинович."Средства массовой информации динамично развиваются, уходят в прошлое печатные издания с громоздким процессом производства, приоритеты отдаются скорости, простоте и краткости подачи информации, - констатировала Светлана Калинина. - Подкасты, Telegram-каналы с их лаконичной подачей - все нацелено на удобство слушателя и читателя, и это нужно учитывать во взаимодействии ведомств с журналистами".По словам Аллы Дружинович, активное смещение акцентов на сжатую подачу материала и максимальную быстроту помогает выстроить оперативные коммуникации. Важно и в радиоэфире, и в работе пресс-центров, и в интервью печатным электронным СМИ придерживаться принципа лаконичного и доступного отображения даже самых сложных тем, статистических данных, уходить от сухой речи протоколов, стараться быть понятными читателю.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.Читайте также на РИА Новости КрымСоцсети стали эффективной медиаплатформой - эксперты SputnikProКак легко и правильно сделать видео для соцсетей и новостных сайтовГоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro

https://crimea.ria.ru/20230523/sputnikpro-provodit-v-simferopole-master-klass-dlya-zhurnalistov-1128901808.html

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sputnikpro, sputnik, медиагруппа "россия сегодня", прокуратура республики крым