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SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым
SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым - РИА Новости Крым, 20.06.2023
SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым
SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым на тему "Медиакоммуникации: задачи, участники, процесс". В рамках просветительского проекта... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T15:19
2023-06-20T16:06
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sputnik
медиагруппа "россия сегодня"
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым на тему "Медиакоммуникации: задачи, участники, процесс". В рамках просветительского проекта спикеры обсудили аспекты информационного взаимодействия СМИ с органами прокурорского надзора в повседневной деятельности, способы повышения оперативности, различные варианты сотрудничества в области мультимедийной журналистики и подходы к долгосрочному планированию.В этот раз спикерами SputnikPro стали шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина и выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Алла Дружинович."Средства массовой информации динамично развиваются, уходят в прошлое печатные издания с громоздким процессом производства, приоритеты отдаются скорости, простоте и краткости подачи информации, - констатировала Светлана Калинина. - Подкасты, Telegram-каналы с их лаконичной подачей - все нацелено на удобство слушателя и читателя, и это нужно учитывать во взаимодействии ведомств с журналистами".По словам Аллы Дружинович, активное смещение акцентов на сжатую подачу материала и максимальную быстроту помогает выстроить оперативные коммуникации. Важно и в радиоэфире, и в работе пресс-центров, и в интервью печатным электронным СМИ придерживаться принципа лаконичного и доступного отображения даже самых сложных тем, статистических данных, уходить от сухой речи протоколов, стараться быть понятными читателю.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.Читайте также на РИА Новости КрымСоцсети стали эффективной медиаплатформой - эксперты SputnikProКак легко и правильно сделать видео для соцсетей и новостных сайтовГоблин научит создавать успешный YouTube-контент на SputnikPro
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sputnikpro, sputnik, медиагруппа "россия сегодня", прокуратура республики крым

SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым

15:19 20.06.2023 (обновлено: 16:06 20.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичБлокнот проекта SputnikPro и микрофон пресс-центра РИА Новости Крым
Блокнот проекта SputnikPro и микрофон пресс-центра РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым на тему "Медиакоммуникации: задачи, участники, процесс". В рамках просветительского проекта спикеры обсудили аспекты информационного взаимодействия СМИ с органами прокурорского надзора в повседневной деятельности, способы повышения оперативности, различные варианты сотрудничества в области мультимедийной журналистики и подходы к долгосрочному планированию.
В этот раз спикерами SputnikPro стали шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина и выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Алла Дружинович.
"Средства массовой информации динамично развиваются, уходят в прошлое печатные издания с громоздким процессом производства, приоритеты отдаются скорости, простоте и краткости подачи информации, - констатировала Светлана Калинина. - Подкасты, Telegram-каналы с их лаконичной подачей - все нацелено на удобство слушателя и читателя, и это нужно учитывать во взаимодействии ведомств с журналистами".
По словам Аллы Дружинович, активное смещение акцентов на сжатую подачу материала и максимальную быстроту помогает выстроить оперативные коммуникации.
Важно и в радиоэфире, и в работе пресс-центров, и в интервью печатным электронным СМИ придерживаться принципа лаконичного и доступного отображения даже самых сложных тем, статистических данных, уходить от сухой речи протоколов, стараться быть понятными читателю.

"Мы впервые выступали на подобной площадке, но я уверена, что семинар состоялся и каждый нашел для себя что-то важное и нужное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в данном направлении, в рамках просветительского проекта SputnikPro нам есть что рассказать и показать", - уверена руководитель проектов крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Анна Дятлова.

© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСеминар SputnikPro с сотрудниками прокуратуры Республики Крым
Семинар SputnikPro с сотрудниками прокуратуры Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Семинар SputnikPro с сотрудниками прокуратуры Республики Крым
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.
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