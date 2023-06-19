Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отбили семь атак ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230619/rossiyskie-voennye-otbili-sem-atak-vsu-1129483487.html
Российские военные отбили семь атак ВСУ
Российские военные отбили семь атак ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Российские военные отбили семь атак ВСУ
Российские военные отбили семь украинских атак на Южно-Донецком и Донецком направлениях, потери противника превысили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T15:14
2023-06-19T15:14
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
новости
потери всу
события в донбассе
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530663_39:0:885:476_1920x0_80_0_0_c5909118afa1a613b644197cbbf0f1fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили семь украинских атак на Южно-Донецком и Донецком направлениях, потери противника превысили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, на Донецком направлении группировка войск "Южная" успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики."В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении в районе Тимковки Харьковской области ударами подразделений группировки "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Как сообщалось, ранее Вооруженные силы России отразили 13 украинских атак на трех направлениях. Больше всего попыток нападений – семь - было совершено на Донецком направлении. 13 безуспешных атак обернулись для ВСУ потерей более чем 600 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на УкраинеУкраинские диверсанты в российской форме ликвидированы на ЗапорожьеКонтрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику
https://crimea.ria.ru/20230618/vsu-poteryali-950-chelovek-ubitymi-za-sutki-1129458529.html
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530663_145:0:780:476_1920x0_80_0_0_0cf009a710362b065ec320e96eb2556f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости, потери всу , события в донбассе, харьковская область
Российские военные отбили семь атак ВСУ

Минобороны: российские военные отбили семь попыток атак ВСУ на двух направлениях

15:14 19.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота "Градов" Западного военного округа
Работа Градов Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили семь украинских атак на Южно-Донецком и Донецком направлениях, потери противника превысили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны России.
"В результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Донецком направлении группировка войск "Южная" успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.
"В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
Кроме того, на Купянском направлении в районе Тимковки Харьковской области ударами подразделений группировки "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Вчера, 16:46
ВСУ потеряли 950 человек убитыми за сутки
Как сообщалось, ранее Вооруженные силы России отразили 13 украинских атак на трех направлениях. Больше всего попыток нападений – семь - было совершено на Донецком направлении. 13 безуспешных атак обернулись для ВСУ потерей более чем 600 боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине
Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье
Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику
 
СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУНовостиПотери ВСУСобытия в ДонбассеХарьковская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Кто спасет Украину от холеры: Онищенко дал совет по борьбе с эпидемией
15:46Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
15:28Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов
15:14Российские военные отбили семь атак ВСУ
15:12Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году
14:45Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"
14:19Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине
14:00В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверку
13:45Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
13:35Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе
13:27Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги
13:16Власти: вода ушла из 12 населенных пунктов Херсонской области
13:04Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
12:52Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"
12:41Восемь человек ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
12:28Стрельба в Севастополе – губернатор объяснил причину
12:23Украинские диверсанты в российской форме ликвидированы на Запорожье
12:12Затопление Херсонщины может создать очаги лихорадки Западного Нила
11:50Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем
11:27Горы мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке
Лента новостейМолния