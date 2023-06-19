https://crimea.ria.ru/20230619/rossiyskie-voennye-otbili-sem-atak-vsu-1129483487.html
Российские военные отбили семь атак ВСУ
Российские военные отбили семь атак ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Российские военные отбили семь атак ВСУ
Российские военные отбили семь украинских атак на Южно-Донецком и Донецком направлениях, потери противника превысили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T15:14
2023-06-19T15:14
2023-06-19T15:14
сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили семь украинских атак на Южно-Донецком и Донецком направлениях, потери противника превысили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, на Донецком направлении группировка войск "Южная" успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики."В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении в районе Тимковки Харьковской области ударами подразделений группировки "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Как сообщалось, ранее Вооруженные силы России отразили 13 украинских атак на трех направлениях. Больше всего попыток нападений – семь - было совершено на Донецком направлении. 13 безуспешных атак обернулись для ВСУ потерей более чем 600 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на УкраинеУкраинские диверсанты в российской форме ликвидированы на ЗапорожьеКонтрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику
https://crimea.ria.ru/20230618/vsu-poteryali-950-chelovek-ubitymi-za-sutki-1129458529.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости, потери всу , события в донбассе, харьковская область
Российские военные отбили семь атак ВСУ
Минобороны: российские военные отбили семь попыток атак ВСУ на двух направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили семь украинских атак на Южно-Донецком и Донецком направлениях, потери противника превысили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны России.
"В результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Донецком направлении группировка войск "Южная" успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.
"В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
Кроме того, на Купянском направлении в районе Тимковки Харьковской области ударами подразделений группировки "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Как сообщалось, ранее Вооруженные силы России отразили 13 украинских атак
на трех направлениях. Больше всего попыток нападений – семь - было совершено на Донецком направлении. 13 безуспешных атак обернулись для ВСУ потерей более чем 600 боевиков.
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