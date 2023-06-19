https://crimea.ria.ru/20230619/rossiyskie-voennye-otbili-sem-atak-vsu-1129483487.html

Российские военные отбили семь атак ВСУ

Российские военные отбили семь атак ВСУ - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Российские военные отбили семь атак ВСУ

Российские военные отбили семь украинских атак на Южно-Донецком и Донецком направлениях, потери противника превысили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T15:14

2023-06-19T15:14

2023-06-19T15:14

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

новости

потери всу

события в донбассе

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/17/1126530663_39:0:885:476_1920x0_80_0_0_c5909118afa1a613b644197cbbf0f1fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили семь украинских атак на Южно-Донецком и Донецком направлениях, потери противника превысили 340 человек. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, на Донецком направлении группировка войск "Южная" успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики."В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении в районе Тимковки Харьковской области ударами подразделений группировки "Западная" пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.Как сообщалось, ранее Вооруженные силы России отразили 13 украинских атак на трех направлениях. Больше всего попыток нападений – семь - было совершено на Донецком направлении. 13 безуспешных атак обернулись для ВСУ потерей более чем 600 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на УкраинеУкраинские диверсанты в российской форме ликвидированы на ЗапорожьеКонтрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику

https://crimea.ria.ru/20230618/vsu-poteryali-950-chelovek-ubitymi-za-sutki-1129458529.html

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости, потери всу , события в донбассе, харьковская область