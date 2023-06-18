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Как работает Керченская паромная переправа 18 июня
Как работает Керченская паромная переправа 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Как работает Керченская паромная переправа 18 июня
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T11:50
2023-06-18T11:50
2023-06-18T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Погода в Керченском проливеПри этом, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 18 и днем 19 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.Работа Керченской переправыС начала работы Керченской паромной переправы в октябре прошлого года через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 174 225 пассажиров, 140 567 единиц автотранспорта и 17 635 железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 4 265 рейсов.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают всех.Читайте также на РИА Новости Крым:Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусовКольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога "Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как работает Керченская паромная переправа 18 июня
Керченская переправа в воскресенье работает в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Погода в Керченском проливе
"Согласно прогнозу Росгидромета,18 июня ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +25…27 градусов, температура воды в море +22", - говорится в сообщении.
При этом, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 18 и днем 19 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Работа Керченской переправы
С начала работы Керченской паромной переправы в октябре прошлого года через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 174 225 пассажиров, 140 567 единиц автотранспорта и 17 635 железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 4 265 рейсов.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают всех.
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