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В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке
В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке - РИА Новости Крым, 16.06.2023
В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке
Суд приговорил к пяти годам заключения 23-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП на трассе Симферополь – Алушта – Ялта. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T11:45
2023-06-16T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Суд приговорил к пяти годам заключения 23-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП на трассе Симферополь – Алушта – Ялта. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Отмечается, что авария произошла в мае 2022 года около села Ближнегородское. Обвиняемый за рулем ВАЗ-21104 превысил скорость, выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2105.Джанкойский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Ему запрещено управлять автомобилем сроком на два года и десять месяцев.Как сообщалось ранее, в Симферополе в ночь на 15 июня 22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. При аварии никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больницеШесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТПВодитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, закон и право, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, джанкойский районный суд, новости крыма
В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке

В Крыму за смертельное ДТП на встречке водитель приговорен к пяти годам заключения

11:45 16.06.2023 (обновлено: 14:03 16.06.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Суд приговорил к пяти годам заключения 23-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП на трассе Симферополь – Алушта – Ялта. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Отмечается, что авария произошла в мае 2022 года около села Ближнегородское. Обвиняемый за рулем ВАЗ-21104 превысил скорость, выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2105.
"В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства ВАЗ-2105 от полученных травм скончались на месте происшествия", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Джанкойский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Ему запрещено управлять автомобилем сроком на два года и десять месяцев.
Как сообщалось ранее, в Симферополе в ночь на 15 июня 22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. При аварии никто не пострадал.
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