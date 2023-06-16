https://crimea.ria.ru/20230616/v-krymu-23-letniy-voditel-osuzhden-za-smertelnoe-dtp-na-vstrechke-1129428523.html

В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке

В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке - РИА Новости Крым, 16.06.2023

В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке

Суд приговорил к пяти годам заключения 23-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП на трассе Симферополь – Алушта – Ялта. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T11:45

2023-06-16T11:45

2023-06-16T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Суд приговорил к пяти годам заключения 23-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП на трассе Симферополь – Алушта – Ялта. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Отмечается, что авария произошла в мае 2022 года около села Ближнегородское. Обвиняемый за рулем ВАЗ-21104 превысил скорость, выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2105.Джанкойский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Ему запрещено управлять автомобилем сроком на два года и десять месяцев.Как сообщалось ранее, в Симферополе в ночь на 15 июня 22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. При аварии никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв ДТП под Бахчисараем выросло до пяти - ребенок умер в больницеШесть лет за гибель ребенка: в Керчи осудили виновника резонансного ДТПВодитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия, закон и право, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, джанкойский районный суд, новости крыма