https://crimea.ria.ru/20230615/zapad-predal-rossiyu-iz-za-kryma-i-teper-poplatitsya--zakharova-1129408821.html
Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова
Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова
Европейские страны пошли на извращенное предательство, отказавшись принять желание крымчан жить мирно в России, и теперь поплатятся за этом. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T15:38
2023-06-15T15:38
2023-06-15T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Европейские страны пошли на извращенное предательство, отказавшись принять желание крымчан жить мирно в России, и теперь поплатятся за этом. Об этом в ходе брифинга на полях XXVI ПМЭФ заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По словам Захаровой, точкой обратного отсчета в отношениях с Западом стала ситуация, сложившаяся вокруг Крыма в 2014 году.Таким же предательством, по ее словам, является и "крикливое наблюдение Запада за бойней в Донбассе, которую развязал киевский режим", проявившее себя в поддержке Киева и "штамповке санкций против России" на протяжении многих лет.Все это обусловило расширение и усиление сотрудничества РФ с Китаем и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми у России исторически не было таких глубинных связей, какие существовали со странами Западной Европы, сказала Захарова. Однако речь не идет "о повороте, развороте или фокусировке" на Восток именно в последнее время: процессы начались давно, а теперь лишь стали интенсивнее, подчеркнула она.Так, по ее словам, в первом квартале 2023 года Россия поднялась с 10 на 7 место в списке главных партнеров КНР. Двусторонний товарооборот в 2022 году вышел на новый рекорд – 185 млрд долларов, и в текущем году "планка в 200 млрд может быть уверенно преодолена", так как уже за первые пять месяцев объем торговли между странами вырос почти на 30%.В текущих условиях, когда западные страны развязали экономическую войну портив РФ, используя санкции, Москва и Пекин выступает за равноправные условия экономической деятельности, принципы которой будут отстаиваться странами и в дальнейшем, подчеркнула Захарова. А вот Западу теперь придется доказывать свою заинтересованность в развитии нормальных отношений с Россией и и ее партнерами, чтобы встроиться в эту парадигму. Что будет особенно непросто, учитывая, что страны ЕС теперь оказались преданы Соединенными Штатами. Точно так же, как когда-то они предали Россию.Накануне, 14 июня, стало известно, что Запорожская область готовится продавать зерно в Китай. XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Китайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНР Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров
https://crimea.ria.ru/20230615/zakharova-podryv-kakhovskoy-ges-i-diversii-v-krymu---edinyy-plan-kieva-1129400317.html
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новости, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, украина, европейский союз, внешняя политика, экономика
Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова
Захарова: страны ЕС предали Россию из-за мирного будущего Крыма и теперь поплатятся
15:38 15.06.2023 (обновлено: 15:51 15.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Европейские страны пошли на извращенное предательство, отказавшись принять желание крымчан жить мирно в России, и теперь поплатятся за этом. Об этом в ходе брифинга на полях XXVI ПМЭФ заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, точкой обратного отсчета в отношениях с Западом стала ситуация, сложившаяся вокруг Крыма в 2014 году.
"Понимая всю идеологию ситуации вокруг Крыма, столько лет вводить против нас санкции за мирное будущее крымчан – это же извращенное предательство", – заявила Захарова.
Таким же предательством, по ее словам, является и "крикливое наблюдение Запада за бойней в Донбассе, которую развязал киевский режим", проявившее себя в поддержке Киева и "штамповке санкций против России" на протяжении многих лет.
Все это обусловило расширение и усиление сотрудничества РФ с Китаем и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми у России исторически не было таких глубинных связей, какие существовали со странами Западной Европы, сказала Захарова.
Однако речь не идет "о повороте, развороте или фокусировке" на Восток именно в последнее время: процессы начались давно, а теперь лишь стали интенсивнее, подчеркнула она.
"Мы никуда не разворачиваемся, а используем имеющийся потенциал. Нет смысла биться в закрытую дверь. И нет смысла наращивать усилия там, где это не просто неэффективно, а теперь уже и опасно", – сказала Захарова, отметив, что новый ориентир России дает фантастические результаты.
Так, по ее словам, в первом квартале 2023 года Россия поднялась с 10 на 7 место в списке главных партнеров КНР. Двусторонний товарооборот в 2022 году вышел на новый рекорд – 185 млрд долларов, и в текущем году "планка в 200 млрд может быть уверенно преодолена", так как уже за первые пять месяцев объем торговли между странами вырос почти на 30%.
В текущих условиях, когда западные страны развязали экономическую войну портив РФ, используя санкции, Москва и Пекин выступает за равноправные условия экономической деятельности, принципы которой будут отстаиваться странами и в дальнейшем, подчеркнула Захарова. А вот Западу теперь придется доказывать свою заинтересованность в развитии нормальных отношений с Россией и и ее партнерами, чтобы встроиться в эту парадигму. Что будет особенно непросто, учитывая, что страны ЕС теперь оказались преданы Соединенными Штатами. Точно так же, как когда-то они предали Россию.
"Те самые страны Западной Европы, которые восемь лет нас предавали, преданы своим ближайшим союзником – Соединенными Штатами Америки, своим как бы партнером. Вы видите, что происходит с европейским бизнесом: он переориентируется на США и говорит своим ЕС-овским режимам "до свидания", а может даже и "прощайте". Потому что в отсутствие стабильной и дешевой энергетики, в условиях работы ЕС-овских экономик на войну им не выгодно, просто смертельно опасно оставаться в странах Евросоюза, и они все уезжают", – сказала представитель МИД.
Накануне, 14 июня, стало известно, что Запорожская область готовится продавать зерно в Китай
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
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