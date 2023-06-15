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Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова

Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова

Европейские страны пошли на извращенное предательство, отказавшись принять желание крымчан жить мирно в России, и теперь поплатятся за этом. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T15:38

2023-06-15T15:38

2023-06-15T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Европейские страны пошли на извращенное предательство, отказавшись принять желание крымчан жить мирно в России, и теперь поплатятся за этом. Об этом в ходе брифинга на полях XXVI ПМЭФ заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По словам Захаровой, точкой обратного отсчета в отношениях с Западом стала ситуация, сложившаяся вокруг Крыма в 2014 году.Таким же предательством, по ее словам, является и "крикливое наблюдение Запада за бойней в Донбассе, которую развязал киевский режим", проявившее себя в поддержке Киева и "штамповке санкций против России" на протяжении многих лет.Все это обусловило расширение и усиление сотрудничества РФ с Китаем и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми у России исторически не было таких глубинных связей, какие существовали со странами Западной Европы, сказала Захарова. Однако речь не идет "о повороте, развороте или фокусировке" на Восток именно в последнее время: процессы начались давно, а теперь лишь стали интенсивнее, подчеркнула она.Так, по ее словам, в первом квартале 2023 года Россия поднялась с 10 на 7 место в списке главных партнеров КНР. Двусторонний товарооборот в 2022 году вышел на новый рекорд – 185 млрд долларов, и в текущем году "планка в 200 млрд может быть уверенно преодолена", так как уже за первые пять месяцев объем торговли между странами вырос почти на 30%.В текущих условиях, когда западные страны развязали экономическую войну портив РФ, используя санкции, Москва и Пекин выступает за равноправные условия экономической деятельности, принципы которой будут отстаиваться странами и в дальнейшем, подчеркнула Захарова. А вот Западу теперь придется доказывать свою заинтересованность в развитии нормальных отношений с Россией и и ее партнерами, чтобы встроиться в эту парадигму. Что будет особенно непросто, учитывая, что страны ЕС теперь оказались преданы Соединенными Штатами. Точно так же, как когда-то они предали Россию.Накануне, 14 июня, стало известно, что Запорожская область готовится продавать зерно в Китай. XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Китайский автопром: эксперт оценил качество и цены на машины из КНР Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров

https://crimea.ria.ru/20230615/zakharova-podryv-kakhovskoy-ges-i-diversii-v-krymu---edinyy-plan-kieva-1129400317.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, украина, европейский союз, внешняя политика, экономика