https://crimea.ria.ru/20230615/grad-gvozdika-i-gaubitsy-nazvany-poteri-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1129399282.html

"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области

"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.06.2023

"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 40 боевиков ВСУ, разбита военная техника. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T11:44

2023-06-15T11:44

2023-06-15T11:45

группировка войск "днепр"

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 40 боевиков ВСУ, разбита военная техника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения в островной зоне уничтожены РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом; гаубица Д-30 с боекомплектом, пять военнослужащих ВСУ погибли и двое получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, разгромлена позиция одного из украинских подразделений - восемь военных уничтожены и 12 ранены.На Херсонском направлении разбиты самоходная установка "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом, а также 120-мм минометный расчет с боекомплектом – трое боевиков ВСУ уничтожены и четверо ранены.На Каховском направлении нанесены удары по двум пунктам временной дислокации украинских сил.Ранее российская группировка войск "Днепр" ликвидировала в Херсонской области более 40 украинских боевиков, разбита военная техника и лодки ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей

https://crimea.ria.ru/20230615/vsu-nanesli-udar-po-khersonskomu-poselku-dnepryany--pogib-rebenok-1129398523.html

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво