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"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области
"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.06.2023
"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 40 боевиков ВСУ, разбита военная техника. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T11:44
2023-06-15T11:45
группировка войск "днепр"
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 40 боевиков ВСУ, разбита военная техника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения в островной зоне уничтожены РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом; гаубица Д-30 с боекомплектом, пять военнослужащих ВСУ погибли и двое получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, разгромлена позиция одного из украинских подразделений - восемь военных уничтожены и 12 ранены.На Херсонском направлении разбиты самоходная установка "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом, а также 120-мм минометный расчет с боекомплектом – трое боевиков ВСУ уничтожены и четверо ранены.На Каховском направлении нанесены удары по двум пунктам временной дислокации украинских сил.Ранее российская группировка войск "Днепр" ликвидировала в Херсонской области более 40 украинских боевиков, разбита военная техника и лодки ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
https://crimea.ria.ru/20230615/vsu-nanesli-udar-po-khersonskomu-poselku-dnepryany--pogib-rebenok-1129398523.html
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группировка войск "днепр", херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво
"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области

Группировка войск "Днепр" ликвидировала еще 40 боевиков ВСУ в Херсонской области

11:44 15.06.2023 (обновлено: 11:45 15.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 40 боевиков ВСУ, разбита военная техника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в результате огневого поражения в островной зоне уничтожены РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом; гаубица Д-30 с боекомплектом, пять военнослужащих ВСУ погибли и двое получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, разгромлена позиция одного из украинских подразделений - восемь военных уничтожены и 12 ранены.
На Херсонском направлении разбиты самоходная установка "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом, а также 120-мм минометный расчет с боекомплектом – трое боевиков ВСУ уничтожены и четверо ранены.
На Каховском направлении нанесены удары по двум пунктам временной дислокации украинских сил.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Казацкого, шесть военных уничтожены, 10 ранены, четыре единицы техники выведены из строя. Еще одно место дислокации ликвидировано в районе Веселого. Здесь 10 военных ВСУ уничтожены, 14 ранены", - уточнили в экстренных службах.
Ранее российская группировка войск "Днепр" ликвидировала в Херсонской области более 40 украинских боевиков, разбита военная техника и лодки ВСУ.
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