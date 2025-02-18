https://crimea.ria.ru/20250218/18-chelovek-postradali-pri-krushenii-samoleta-v-kanade-1144263135.html

18 человек пострадали при крушении самолета в Канаде

18 человек пострадали при крушении самолета в Канаде - РИА Новости Крым, 18.02.2025

18 человек пострадали при крушении самолета в Канаде

В аэропорту канадского Торонто, где перевернулся самолет, в результате инцидента пострадали 18 человек. Об этом сообщает местный телеканал CTV. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T06:16

2025-02-18T06:16

2025-02-18T06:16

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аэропорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В аэропорту канадского Торонто, где перевернулся самолет, в результате инцидента пострадали 18 человек. Об этом сообщает местный телеканал CTV.Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщил ранее местный телеканал CP24. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщил, что обошлось без жертв."Я с облегчением сообщаю, что нет жертв после инцидента в Торонто", – написал Форд в соцсети Х.По данным американского авиарегулятора, с перевернувшегося борта эвакуировали всех пассажиров – 80 человек.В начале февраля десять человек погибли на борту пропавшего на Аляске самолета. Также в феврале семь человек погибли в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, включая шестерых людей, находившихся в самолете, а также одного жителя города, еще 19 получили ранения. В январе в результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли 28 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – ТрампРоссийские тренеры и шесть фигуристов погибли при крушении самолета в СШАВзрыв на базе ВВС: истребитель F-35 потерпел крушение на Аляске

канада

торонто

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, новости, самолет, происшествия, авиакатастрофа, аэропорт, торонто