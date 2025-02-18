https://crimea.ria.ru/20250218/18-chelovek-postradali-pri-krushenii-samoleta-v-kanade-1144263135.html
18 человек пострадали при крушении самолета в Канаде
18 человек пострадали при крушении самолета в Канаде - РИА Новости Крым, 18.02.2025
18 человек пострадали при крушении самолета в Канаде
В аэропорту канадского Торонто, где перевернулся самолет, в результате инцидента пострадали 18 человек. Об этом сообщает местный телеканал CTV. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T06:16
2025-02-18T06:16
2025-02-18T06:16
канада
новости
самолет
происшествия
авиакатастрофа
аэропорт
торонто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144263298_0:88:292:252_1920x0_80_0_0_eb6bb2871432a30674b23b2e07d2ae76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В аэропорту канадского Торонто, где перевернулся самолет, в результате инцидента пострадали 18 человек. Об этом сообщает местный телеканал CTV.Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщил ранее местный телеканал CP24. Аэропорт временно приостанавливал работу. Глава провинции Онтарио Даг Форд сообщил, что обошлось без жертв."Я с облегчением сообщаю, что нет жертв после инцидента в Торонто", – написал Форд в соцсети Х.По данным американского авиарегулятора, с перевернувшегося борта эвакуировали всех пассажиров – 80 человек.В начале февраля десять человек погибли на борту пропавшего на Аляске самолета. Также в феврале семь человек погибли в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, включая шестерых людей, находившихся в самолете, а также одного жителя города, еще 19 получили ранения. В январе в результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли 28 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – ТрампРоссийские тренеры и шесть фигуристов погибли при крушении самолета в СШАВзрыв на базе ВВС: истребитель F-35 потерпел крушение на Аляске
канада
торонто
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144263298_0:43:292:262_1920x0_80_0_0_231446186e3b00c9a98a731ba18ce863.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, новости, самолет, происшествия, авиакатастрофа, аэропорт, торонто
18 человек пострадали при крушении самолета в Канаде
При крушении самолета в Канаде пострадали 18 человек