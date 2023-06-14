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В Крыму кратковременные дожди и туман: прогноз на среду - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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В Крыму кратковременные дожди и туман: прогноз на среду
В Крыму кратковременные дожди и туман: прогноз на среду - РИА Новости Крым, 14.06.2023
В Крыму кратковременные дожди и туман: прогноз на среду
В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T00:01
2023-06-14T00:05
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
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ялта
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евпатория
судак
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +23...25 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +23…25 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью и днем переменная облачность, дождь с грозой. Ночью будет + 17...+19, днем потеплеет до +24...+26 градусов. В Евпатории ночью переменная облачность, дождь с грозой, днем без осадков, температура воздуха ночью +17...19, днем +24...26 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОСГде самое теплое море в КрымуКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
https://crimea.ria.ru/20230613/v-sevastopole-iz-zatoplennogo-doma-evakuirovali-lyudey-1129343550.html
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крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, погода в крыму
В Крыму кратковременные дожди и туман: прогноз на среду

В среду в Крыму ожидаются кратковременные дожди и туман

00:01 14.06.2023 (обновлено: 00:05 14.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуман у горы Аю-Даг в Крыму
Туман у горы Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +11…13; днем +22…27, в горах +14…19 градусов", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +23...25 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +23…25 градусов.
В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью и днем переменная облачность, дождь с грозой. Ночью будет + 17...+19, днем потеплеет до +24...+26 градусов. В Евпатории ночью переменная облачность, дождь с грозой, днем без осадков, температура воздуха ночью +17...19, днем +24...26 градусов.
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