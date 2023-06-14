https://crimea.ria.ru/20230614/v-krymu-kratkovremennye-dozhdi-i-tuman-prognoz-na-sredu-1129353447.html

В Крыму кратковременные дожди и туман: прогноз на среду

В Крыму кратковременные дожди и туман: прогноз на среду - РИА Новости Крым, 14.06.2023

В Крыму кратковременные дожди и туман: прогноз на среду

В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T00:01

2023-06-14T00:01

2023-06-14T00:05

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +23...25 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +23…25 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью и днем переменная облачность, дождь с грозой. Ночью будет + 17...+19, днем потеплеет до +24...+26 градусов. В Евпатории ночью переменная облачность, дождь с грозой, днем без осадков, температура воздуха ночью +17...19, днем +24...26 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОСГде самое теплое море в КрымуКак падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае

https://crimea.ria.ru/20230613/v-sevastopole-iz-zatoplennogo-doma-evakuirovali-lyudey-1129343550.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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