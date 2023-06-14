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Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами
Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами
Вооруженные силы Украины за сутки предприняли четыре попытки прорваться через оборону российских войск силами диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), все они... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T15:47
2023-06-14T15:47
2023-06-14T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки предприняли четыре попытки прорваться через оборону российских войск силами диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), все они оказались безуспешными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Одна украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована на Красно-Лиманском направлении, в районе села Григоровка в ДНР. Еще три попытки враг предпринял на Купянском направлении.За сутки российские войска лишили украинскую армию трех складов боеприпасов в разных районах.На Запорожском направлении, у села Новоандреевка был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. А на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Северск Малый и Часов Яр в ДНР ликвидированы склады 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад украинской армии.Кроме того, российские силы уничтожили артиллерийские установки М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную гаубицу Krab польского производства.Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в течение суток нанесено поражение 107 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, россия, армия и флот, новости
Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами
За сутки российские военные уничтожили четыре ДРГ и три склада с боеприпасами ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки предприняли четыре попытки прорваться через оборону российских войск силами диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), все они оказались безуспешными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одна украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована на Красно-Лиманском направлении, в районе села Григоровка в ДНР. Еще три попытки враг предпринял на Купянском направлении.
"Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", – уточнили в ведомстве.
За сутки российские войска лишили украинскую армию трех складов боеприпасов в разных районах.
На Запорожском направлении, у села Новоандреевка был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. А на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Северск Малый и Часов Яр в ДНР ликвидированы склады 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад украинской армии.
Кроме того, российские силы уничтожили артиллерийские установки М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную гаубицу Krab польского производства.
Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в течение суток нанесено поражение 107 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.
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