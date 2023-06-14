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Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами

Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Российские силы уничтожили четыре украинских ДРГ и склады с боеприпасами

Вооруженные силы Украины за сутки предприняли четыре попытки прорваться через оборону российских войск силами диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), все они... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T15:47

2023-06-14T15:47

2023-06-14T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки предприняли четыре попытки прорваться через оборону российских войск силами диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), все они оказались безуспешными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Одна украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована на Красно-Лиманском направлении, в районе села Григоровка в ДНР. Еще три попытки враг предпринял на Купянском направлении.За сутки российские войска лишили украинскую армию трех складов боеприпасов в разных районах.На Запорожском направлении, у села Новоандреевка был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. А на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Северск Малый и Часов Яр в ДНР ликвидированы склады 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад украинской армии.Кроме того, российские силы уничтожили артиллерийские установки М109 Paladin и две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную гаубицу Krab польского производства.Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в течение суток нанесено поражение 107 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными. Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникам Российская ПВО сбила две дальнобойных ракеты Storm Shadow

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, россия, армия и флот, новости