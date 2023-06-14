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Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя

Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя

Из-за аварии на насосной станции Гурзуфская жители микрорайона Битак в Симферополе с вечера четверга временно останутся без воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода" РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T12:55

2023-06-14T12:55

2023-06-14T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Из-за аварии на насосной станции Гурзуфская жители микрорайона Битак в Симферополе с вечера четверга временно останутся без воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода" Крыма.К домам, которые временно останутся без воды, предприятие будет подвозить питьевую воду в автоцистернах.Уточняется, что все ремонтные работы завершатся к 17 часам четверга, 15 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои с водой в Крыму: график отключений в поселках и городахКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд

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2023

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