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Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя
Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя
Из-за аварии на насосной станции Гурзуфская жители микрорайона Битак в Симферополе с вечера четверга временно останутся без воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода" РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T12:55
2023-06-14T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Из-за аварии на насосной станции Гурзуфская жители микрорайона Битак в Симферополе с вечера четверга временно останутся без воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода" Крыма.К домам, которые временно останутся без воды, предприятие будет подвозить питьевую воду в автоцистернах.Уточняется, что все ремонтные работы завершатся к 17 часам четверга, 15 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои с водой в Крыму: график отключений в поселках и городахКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
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Из-за аварии без воды останется микрорайон Симферополя

Из-за аварии будет ограничено водоснабжение в микрорайоне Симферополя

12:55 14.06.2023 (обновлено: 13:08 14.06.2023)
 
© РИА Новости КрымПодвоз питьевой воды в Симферополе
Подвоз питьевой воды в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Из-за аварии на насосной станции Гурзуфская жители микрорайона Битак в Симферополе с вечера четверга временно останутся без воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода" Крыма.

"В связи с аварией на насосной станции Гурзуфская с 23:00 14.06.2023 до 15:00 (ориентировочно) 15.06.2023 будет ограничено водоснабжение микрорайона Битак (ул. Центральная, ул. П. Осипенко, ул. Камчатская, ул. Александровская, ул. Кременчугская, ул. Фомина, ул. Васнецова, ул. Алексеева, ул. Оленчука), ул. М. Залки, ул. Гурзуфская, ул. Киевская (частично), ул. Суходольная (частично), ул. 51 Армии (частично), а также прилегающие улицы и переулки", - говорится в сообщении официального Telegram-канала предприятия.

К домам, которые временно останутся без воды, предприятие будет подвозить питьевую воду в автоцистернах.
Уточняется, что все ремонтные работы завершатся к 17 часам четверга, 15 июня.
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