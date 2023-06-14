https://crimea.ria.ru/20230614/gotovili-diversii-v-lnr-siloviki-obnaruzhili-podpolnuyu-bazu-vsu-1129374165.html
Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ
Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ
Силовики обнаружили в Луганской Народной Республике базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям и было налажено производство самодельных взрывных устройств. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T12:05
2023-06-14T12:05
2023-06-14T12:48
новости
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Силовики обнаружили в Луганской Народной Республике базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям и было налажено производство самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.Незаконное производство организовали в гаражном кооперативе. Внутри найдено множество вскрытых боеприпасов различного типа, чертежи российской военной техники, а также автомобильные номера европейского государства и полотно с лозунгами на польском языке."Предметы, представляющие опасность для гражданского населения, изъяты и уничтожены", - добавили в ведомстве.Ранее силовики обнаружили на одной из ферм в Запорожской области около двух тысяч патронов. Схрон нашли в селе Спасском Мелитопольского района. Операцию по изъятию боеприпасов провели полицейские при поддержке бойцов Росгвардии. Правоохранители по факту находки уже организовали проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономНа границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами
https://crimea.ria.ru/20230614/razbity-lodki-i-tekhnika-poteri-vsu-na-khersonschine-za-sutki-1129372635.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), диверсия
Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ
В ЛНР спецназ Росгвардии обнаружил базу ВСУ по подготовке к диверсиям
12:05 14.06.2023 (обновлено: 12:48 14.06.2023)