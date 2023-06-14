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Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ
Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ
Силовики обнаружили в Луганской Народной Республике базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям и было налажено производство самодельных взрывных устройств. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T12:05
2023-06-14T12:48
новости
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Силовики обнаружили в Луганской Народной Республике базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям и было налажено производство самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.Незаконное производство организовали в гаражном кооперативе. Внутри найдено множество вскрытых боеприпасов различного типа, чертежи российской военной техники, а также автомобильные номера европейского государства и полотно с лозунгами на польском языке."Предметы, представляющие опасность для гражданского населения, изъяты и уничтожены", - добавили в ведомстве.Ранее силовики обнаружили на одной из ферм в Запорожской области около двух тысяч патронов. Схрон нашли в селе Спасском Мелитопольского района. Операцию по изъятию боеприпасов провели полицейские при поддержке бойцов Росгвардии. Правоохранители по факту находки уже организовали проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономНа границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами
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РИА Новости Крым
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новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), диверсия
Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ

В ЛНР спецназ Росгвардии обнаружил базу ВСУ по подготовке к диверсиям

12:05 14.06.2023 (обновлено: 12:48 14.06.2023)
 
© Пресс-служба РосгвардииСпецназовцы Росгвардии обнаружили базу ВСУ
Спецназовцы Росгвардии обнаружили базу ВСУ
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Силовики обнаружили в Луганской Народной Республике базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям и было налажено производство самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
"В ЛНР спецназ Росгвардии обнаружил подпольное производство взрывных устройств для диверсий. В помещениях, связанных сетью подземных ходов, зафиксированы признаки присутствия иностранных наемников", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Незаконное производство организовали в гаражном кооперативе. Внутри найдено множество вскрытых боеприпасов различного типа, чертежи российской военной техники, а также автомобильные номера европейского государства и полотно с лозунгами на польском языке.
"Предметы, представляющие опасность для гражданского населения, изъяты и уничтожены", - добавили в ведомстве.
Ранее силовики обнаружили на одной из ферм в Запорожской области около двух тысяч патронов. Схрон нашли в селе Спасском Мелитопольского района. Операцию по изъятию боеприпасов провели полицейские при поддержке бойцов Росгвардии. Правоохранители по факту находки уже организовали проверку.
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