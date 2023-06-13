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В 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19 - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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В 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19
В 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19 - РИА Новости Крым, 13.06.2023
В 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19
Рост количества госпитализированных с коронавирусом отмечен в 23 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T13:12
2023-06-13T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Рост количества госпитализированных с коронавирусом отмечен в 23 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За минувшую неделю госпитализировано 2 025 человек, что на 20 процентов меньше показателя прошлой недели.Выписано в связи с выздоровлением 10 034 человека. Скончались от осложнений болезни 113 пациентов.В Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения, в больницы попали 38 пациентов. Выздоровели 78 человек. В Севастополе подтверждено 30 случаев коронавируса. В медучреждения поступили 11 человек, выписаны с выздоровлением 35. В обоих субъектах летальных случаев не зарегистрировано.Как сообщалось, в конце мая в Крыму сняли все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах РоссииCOVID-19 больше не пандемияВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19
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В 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19

Оперштаб: в 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19

13:12 13.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Рост количества госпитализированных с коронавирусом отмечен в 23 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
За минувшую неделю госпитализировано 2 025 человек, что на 20 процентов меньше показателя прошлой недели.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах России, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране. Рост заболеваемости отмечен в девяти регионах страны, в том числе в четырех субъектах более, чем в среднем по стране", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Выписано в связи с выздоровлением 10 034 человека. Скончались от осложнений болезни 113 пациентов.
В Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения, в больницы попали 38 пациентов. Выздоровели 78 человек. В Севастополе подтверждено 30 случаев коронавируса. В медучреждения поступили 11 человек, выписаны с выздоровлением 35. В обоих субъектах летальных случаев не зарегистрировано.
Как сообщалось, в конце мая в Крыму сняли все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений.
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