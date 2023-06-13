https://crimea.ria.ru/20230613/v-23-regionakh-rossii-vyroslo-chislo-gospitalizirovannykh-s-covid19-1129351468.html

В 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19

В 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19 - РИА Новости Крым, 13.06.2023

В 23 регионах России выросло число госпитализированных с COVID–19

Рост количества госпитализированных с коронавирусом отмечен в 23 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T13:12

2023-06-13T13:12

2023-06-13T13:12

коронавирус

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Рост количества госпитализированных с коронавирусом отмечен в 23 регионах России за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За минувшую неделю госпитализировано 2 025 человек, что на 20 процентов меньше показателя прошлой недели.Выписано в связи с выздоровлением 10 034 человека. Скончались от осложнений болезни 113 пациентов.В Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения, в больницы попали 38 пациентов. Выздоровели 78 человек. В Севастополе подтверждено 30 случаев коронавируса. В медучреждения поступили 11 человек, выписаны с выздоровлением 35. В обоих субъектах летальных случаев не зарегистрировано.Как сообщалось, в конце мая в Крыму сняли все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, действовали масочный режим и социальная дистанция, самоизоляция для заболевших, ограничительный режим в медучреждениях и стационарах, утренние фильтры в школах и требование к санобработке помещений.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост числа госпитализированных с COVID–19 отмечен в 22 регионах РоссииCOVID-19 больше не пандемияВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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