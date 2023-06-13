https://crimea.ria.ru/20230613/massovye-otklyucheniya-v-simferopole-gde-vo-vtornik-ne-budet-sveta-1129336110.html

Массовые отключения в Симферополе: где во вторник не будет света

Массовые отключения в Симферополе: где во вторник не будет света - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Массовые отключения в Симферополе: где во вторник не будет света

Более 50 улиц Симферополя во вторник останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T07:24

2023-06-13T07:24

2023-06-13T07:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Более 50 улиц Симферополя во вторник останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Так, во вторник под отключение попадут улицы Винницкая (146-172, 13-23), Телефонный спуск (21), Связистов (142-174 (чет), 131-159 (нечет), Высотная/Бархатовой (138-167, 90), переулок Конечный (2-16), Петровская балка (318-340, 285-305), Производственная (6-56), Тарабукина (165-167), Второй Петровский проезд (1-3), Евпаторийское шоссе (41/5-83/1), переулки Кимовский (9-13) и Персиковый (3), Ракетная (6-8, 1/83-11, 13), Хромченко (23/5), Акъ-Кая (1-5), Заводская (31), Залесская (1-17), Дружных (2-14), Механизаторов (2-40, 1-41), Тенистая (1-55), Тенистый тупик (1-9).Кроме того, без электричества будут проспект Победы (226- 328), улицы Отважных (1-42), Белая (1-37), Маршала Рыбалко (3), Гридасова (14), Дмитриева (2/17, 5), Тесленко (14, 11/13-25), Ясная (1-37), Уральская (1, 9), Генуэзская (4-28), Генуэзская/Механизаторов (2/15-18), Киммерийская (2/27, 20, 3-21), Братьев Айвазовских (6-48), Апрельская (1-41), село Белое-1, улицы Журавлиная (3, 25, 39), Сакская (7-27), Степная (1-24), Тихая (1-13), Майская и одноименный переулок, переулок Урожайный (1-8), Фестивальная (1-30) и одноименный переулок (1-10), переулок Апрельский (2-15), Ягодная.Также отключения планируются в центре крымской столицы. Адреса – Караимская (6-28), Крылова (2-33, 21/22 /Караимская), Турецкая (30), Севастопольская (24), Чехова (16/17, 17-23).Как сообщалось, в понедельник часть Симферополя осталась без света из-за технологического нарушения, энергетики оперативно восстановили подачу энергоснабжения. Отключенная нагрузка составила 4900 кВт.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария оставила без света часть Симферополя – больница перезапитанаЭнергетики начали масштабный ремонт сетей под СимферополемСнова без света: три села под Симферополем обесточены

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