https://crimea.ria.ru/20230613/glavnye-novosti-kryma-13-iyunya-1129359304.html

Главные новости Крыма: 13 июня

Главные новости Крыма: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Главные новости Крыма: 13 июня

В Крыму выросла заболеваемость клещевым боррелиозом. Развожаев пригрозил увольнениями за отсутствие парома на линии в Севастополе. Как отразилось ЧП на... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T22:02

2023-06-13T22:02

2023-06-13T22:02

главное за день

новости крыма

пдд (правила дорожного движения)

боррелиоз (болезнь лайма)

михаил развожаев

паромы и катера в севастополе

каховская гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму выросла заболеваемость клещевым боррелиозом. Развожаев пригрозил увольнениями за отсутствие парома на линии в Севастополе. Как отразилось ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в Крыму. В Севастополе эвакуировали людей из затопленного здания. Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Крыму выросла заболеваемость клещевым боррелиозомВ Крыму выявлено 14 случаев заражения клещевым боррелиозом, что больше показателя 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне.Развожаев пригрозил увольнениями за отсутствие парома на линии в СевастополеЗа срывы ранее заявленных сроков вывода на линию парома "Адмирал Истомин" губернатор Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам в правительстве. Об этом сообщил глава города по итогам совещания.Он отметил, что объявил выговор и. о. замгубернатора Павлу Иено и и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станиславу Таматаеву. Развожаев подчеркнул, что выговор – это "серьезный сигнал о недопустимости такой работы", и следующим шагом будет увольнение.Как отразилось ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в КрымуРоспотребнадзор не нашел отклонений от нормы качества воды в Крыму и Херсонской области. Питьевая вода в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре уточнили, что в Херсонской области продолжается вакцинация населения от инфекционных заболеваний.В Севастополе эвакуировали людей из затопленного зданияВ Севастополе спасатели эвакуировали людей из затопленного цокольного этажа многоэтажного здания. Об этом сообщили в Спасательной службе города. Аварийно-спасательные работы проводились в Гагаринском районе Севастополя."В ходе проведения работ спасатели эвакуировали семь человек из затопленного помещения и откачали воду", – сообщается на официальной странице службы в социальной сети "ВКонтакте".Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияВ Крыму увеличилось в 100 раз по сравнению с прошлым годом число нарушений водителями правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.При этом в целом по Крыму в этом году наблюдается снижение числа ДТП. Уменьшилось, согласно статистике, и количество пострадавших, - добавил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20230613/prirevnoval-posle-razvoda-evpatoriytsa-osudyat-za-ubiystvo-byvshey-zheny-1129348819.html

https://crimea.ria.ru/20230613/v-krymu-na-tankovoy-direktrise-sostyazalis-snaypery-1129352562.html

https://crimea.ria.ru/20230613/krymu-ugrozhayut-podtopleniya-1129357184.html

https://crimea.ria.ru/20230613/terakty-kievskogo-rezhima-kto-rezhisser-i-kak-prinosyat-v-zhertvu-ukrainu-1129355747.html

https://crimea.ria.ru/20230613/zapret-na-lekarstva-dlya-voditeley---otsenka-eksperta-1129264839.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, пдд (правила дорожного движения), боррелиоз (болезнь лайма), михаил развожаев, паромы и катера в севастополе, каховская гэс