https://crimea.ria.ru/20230611/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-iyunya-1129321664.html
Главные события и заявления дня: 11 июня
Главные события и заявления дня: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Главные события и заявления дня: 11 июня
Жуткое ДТП под Бахчисараем - погибли четверо взрослых и 14-летний ребенок. Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами. В Кировском районе Крыма РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T20:02
2023-06-11T20:02
2023-06-11T20:02
главное за день
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
чф рф (черноморский флот российской федерации)
российские железные дороги (ржд)
сергей аксенов
зерновая сделка
калужская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Жуткое ДТП под Бахчисараем - погибли четверо взрослых и 14-летний ребенок. Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами. В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Условия зерновой сделки могут пересмотреть. Беспилотники упали в Калужской области.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове и в мире – в подборке РИА Новости Крым.Жуткое ДТП под Бахчисараем - пострадали детиУтром 11 июня на автодороге в Бахчисарайском районе Крыма женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Dacia. В результате ДТП погибла сама водитель KIA, водитель Dacia и две женщины-пассажира этой машины. В Dacia также находились четверо несовершеннолетних. По данным Крымского Следкома, все они были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами, где один из них скончался.Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерамиВ Минобороны сообщили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота.По данным ведомства, в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk" ВВС США.В Кировском районе Крыма повреждены ж/д путиВ Кировском районе полуострова повреждены железнодорожные пути, движение поездов было приостановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов."На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.Вскоре движение восстановили.Условия зерновой сделки могут пересмотретьСоглашение по зерновой сделке должно быть безопасно для России, в противном случае ни одно судно не должно подходить к берегам Украины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.По его словам, морские беспилотники, которыми атаковали российские суда, вполне могли перевозить гражданские корабли. Поэтому условия зерновой сделки могут пересмотреть.Беспилотники упали в Калужской области"В Жуковском и Медынском районах Калужской области произошло падение БПЛА", - написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы, уточнил Шапша.
https://crimea.ria.ru/20230611/shest-katerov-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-ob-atake-na-korabl-rf-1129321708.html
https://crimea.ria.ru/20230611/v-khersonskoy-oblasti-sbili-nochnuyu-furiyu-1129312769.html
https://crimea.ria.ru/20230611/pochemu-zernovoy-koridor-nuzhno-zakryvat---politolog-1129322450.html
https://crimea.ria.ru/20230611/strelba-v-sevastopole---snova-trenirovki-flota-1129316073.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, чф рф (черноморский флот российской федерации), российские железные дороги (ржд), сергей аксенов, зерновая сделка, калужская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Жуткое ДТП под Бахчисараем - погибли четверо взрослых и 14-летний ребенок. Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами. В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Условия зерновой сделки могут пересмотреть. Беспилотники упали в Калужской области.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове и в мире – в подборке РИА Новости Крым
.
Жуткое ДТП под Бахчисараем - пострадали дети
Утром 11 июня на автодороге в Бахчисарайском районе Крыма женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу, где произошло столкновение
с автомобилем Dacia. В результате ДТП погибла сама водитель KIA, водитель Dacia и две женщины-пассажира этой машины. В Dacia также находились четверо несовершеннолетних. По данным Крымского Следкома, все они были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами, где один из них скончался.
Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами
В Минобороны сообщили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать
шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота.
По данным ведомства, в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk" ВВС США.
В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути
В Кировском районе полуострова повреждены
железнодорожные пути, движение поездов было приостановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.
Условия зерновой сделки могут пересмотреть
Соглашение по зерновой сделке должно быть безопасно
для России, в противном случае ни одно судно не должно подходить к берегам Украины. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.
По его словам, морские беспилотники, которыми атаковали российские суда, вполне могли перевозить гражданские корабли. Поэтому условия зерновой сделки могут пересмотреть.
Беспилотники упали в Калужской области
"В Жуковском и Медынском районах Калужской области произошло падение
БПЛА", - написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы, уточнил Шапша.