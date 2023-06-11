https://crimea.ria.ru/20230611/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-iyunya-1129321664.html

Главные события и заявления дня: 11 июня

Главные события и заявления дня: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Главные события и заявления дня: 11 июня

Жуткое ДТП под Бахчисараем - погибли четверо взрослых и 14-летний ребенок. Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами. В Кировском районе Крыма РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T20:02

2023-06-11T20:02

2023-06-11T20:02

главное за день

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

чф рф (черноморский флот российской федерации)

российские железные дороги (ржд)

сергей аксенов

зерновая сделка

калужская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Жуткое ДТП под Бахчисараем - погибли четверо взрослых и 14-летний ребенок. Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами. В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Условия зерновой сделки могут пересмотреть. Беспилотники упали в Калужской области.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове и в мире – в подборке РИА Новости Крым.Жуткое ДТП под Бахчисараем - пострадали детиУтром 11 июня на автодороге в Бахчисарайском районе Крыма женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Dacia. В результате ДТП погибла сама водитель KIA, водитель Dacia и две женщины-пассажира этой машины. В Dacia также находились четверо несовершеннолетних. По данным Крымского Следкома, все они были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами, где один из них скончался.Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерамиВ Минобороны сообщили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота.По данным ведомства, в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk" ВВС США.В Кировском районе Крыма повреждены ж/д путиВ Кировском районе полуострова повреждены железнодорожные пути, движение поездов было приостановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов."На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.Вскоре движение восстановили.Условия зерновой сделки могут пересмотретьСоглашение по зерновой сделке должно быть безопасно для России, в противном случае ни одно судно не должно подходить к берегам Украины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.По его словам, морские беспилотники, которыми атаковали российские суда, вполне могли перевозить гражданские корабли. Поэтому условия зерновой сделки могут пересмотреть.Беспилотники упали в Калужской области"В Жуковском и Медынском районах Калужской области произошло падение БПЛА", - написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы, уточнил Шапша.

https://crimea.ria.ru/20230611/shest-katerov-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-ob-atake-na-korabl-rf-1129321708.html

https://crimea.ria.ru/20230611/v-khersonskoy-oblasti-sbili-nochnuyu-furiyu-1129312769.html

https://crimea.ria.ru/20230611/pochemu-zernovoy-koridor-nuzhno-zakryvat---politolog-1129322450.html

https://crimea.ria.ru/20230611/strelba-v-sevastopole---snova-trenirovki-flota-1129316073.html

калужская область

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главное за день, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, чф рф (черноморский флот российской федерации), российские железные дороги (ржд), сергей аксенов, зерновая сделка, калужская область