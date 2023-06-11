Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230611/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-iyunya-1129321664.html
Главные события и заявления дня: 11 июня
Главные события и заявления дня: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Главные события и заявления дня: 11 июня
Жуткое ДТП под Бахчисараем - погибли четверо взрослых и 14-летний ребенок. Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами. В Кировском районе Крыма РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T20:02
2023-06-11T20:02
главное за день
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
чф рф (черноморский флот российской федерации)
российские железные дороги (ржд)
сергей аксенов
зерновая сделка
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0b/1129317129_0:324:960:864_1920x0_80_0_0_6070838afa86d6014d762d27c69f86cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Жуткое ДТП под Бахчисараем - погибли четверо взрослых и 14-летний ребенок. Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами. В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Условия зерновой сделки могут пересмотреть. Беспилотники упали в Калужской области.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове и в мире – в подборке РИА Новости Крым.Жуткое ДТП под Бахчисараем - пострадали детиУтром 11 июня на автодороге в Бахчисарайском районе Крыма женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Dacia. В результате ДТП погибла сама водитель KIA, водитель Dacia и две женщины-пассажира этой машины. В Dacia также находились четверо несовершеннолетних. По данным Крымского Следкома, все они были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами, где один из них скончался.Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерамиВ Минобороны сообщили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота.По данным ведомства, в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk" ВВС США.В Кировском районе Крыма повреждены ж/д путиВ Кировском районе полуострова повреждены железнодорожные пути, движение поездов было приостановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов."На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.Вскоре движение восстановили.Условия зерновой сделки могут пересмотретьСоглашение по зерновой сделке должно быть безопасно для России, в противном случае ни одно судно не должно подходить к берегам Украины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.По его словам, морские беспилотники, которыми атаковали российские суда, вполне могли перевозить гражданские корабли. Поэтому условия зерновой сделки могут пересмотреть.Беспилотники упали в Калужской области"В Жуковском и Медынском районах Калужской области произошло падение БПЛА", - написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы, уточнил Шапша.
https://crimea.ria.ru/20230611/shest-katerov-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-ob-atake-na-korabl-rf-1129321708.html
https://crimea.ria.ru/20230611/v-khersonskoy-oblasti-sbili-nochnuyu-furiyu-1129312769.html
https://crimea.ria.ru/20230611/pochemu-zernovoy-koridor-nuzhno-zakryvat---politolog-1129322450.html
https://crimea.ria.ru/20230611/strelba-v-sevastopole---snova-trenirovki-flota-1129316073.html
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0b/1129317129_0:234:960:954_1920x0_80_0_0_2da6246cd89cf58210b4eeeb286b3de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, чф рф (черноморский флот российской федерации), российские железные дороги (ржд), сергей аксенов, зерновая сделка, калужская область
Главные события и заявления дня: 11 июня

Главные события и заявления субботы, 11 июня

20:02 11.06.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в Бахчисарайском районе Крыма
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Жуткое ДТП под Бахчисараем - погибли четверо взрослых и 14-летний ребенок. Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами. В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути. Условия зерновой сделки могут пересмотреть. Беспилотники упали в Калужской области.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове и в мире – в подборке РИА Новости Крым.

Жуткое ДТП под Бахчисараем - пострадали дети

Утром 11 июня на автодороге в Бахчисарайском районе Крыма женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Dacia. В результате ДТП погибла сама водитель KIA, водитель Dacia и две женщины-пассажира этой машины. В Dacia также находились четверо несовершеннолетних. По данным Крымского Следкома, все они были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами, где один из них скончался.
Уничтожение беспилотного катера
16:53
Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ

Корабль Черноморского флота атакован безэкипажными катерами

В Минобороны сообщили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота.
По данным ведомства, в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk" ВВС США.
Работа противодроновой установки в зоне СВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
10:09
В Херсонской области сбили ночную "Фурию"

В Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути

В Кировском районе полуострова повреждены железнодорожные пути, движение поездов было приостановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.
Вскоре движение восстановили.

Условия зерновой сделки могут пересмотреть

Соглашение по зерновой сделке должно быть безопасно для России, в противном случае ни одно судно не должно подходить к берегам Украины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.
По его словам, морские беспилотники, которыми атаковали российские суда, вполне могли перевозить гражданские корабли. Поэтому условия зерновой сделки могут пересмотреть.
Сбор урожая в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
17:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог

Беспилотники упали в Калужской области

"В Жуковском и Медынском районах Калужской области произошло падение БПЛА", - написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы, уточнил Шапша.
Севастополь, памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
12:11
Стрельба в Севастополе - снова тренировки флота
Главное за деньСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Российские железные дороги (РЖД)Сергей АксеновЗерновая сделкаКалужская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06В чем слабость танков Leopard и другой западной техники - мнение эксперта
20:02Главные события и заявления дня: 11 июня
19:5794 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны
19:45В музее крымских татар показали новую коллекцию народных костюмов
19:37Боец с позывным "Наводчик" мечтает о дуэли с БТРом противника
19:26Симпозиум современного искусства в Новом Свете завершился вернисажем
19:17В Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский
18:59ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам
18:32Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:15Движение поездов в Крыму восстановлено - Аксенов
18:09Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США
17:42Как будут ходит поезда в Крыму после повреждения путей - перевозчик
17:35Почему зерновой коридор нужно закрывать - политолог
16:53Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ
16:41Аксенов: в Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути - причины выясняют
15:49Движение поездов под Белгородом частично восстановлено
15:09Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО
14:25Какие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС
14:24ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота
14:05В Японии произошло мощное землетрясение
Лента новостейМолния