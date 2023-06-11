https://crimea.ria.ru/20230611/dvizhenie-poezdov-v-krymu-vosstanovleno---aksenov-1129323380.html
Движение поездов в Крыму восстановлено - Аксенов
Движение поездов в Крыму восстановлено - Аксенов - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Движение поездов в Крыму восстановлено - Аксенов
Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T18:15
2023-06-11T18:15
2023-06-11T18:53
сергей аксенов
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
крымский транспортный форум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее сообщалось, что железнодорожные пути повреждены, движение поездов было приостановлено. Накануне вечером в Белгородской области 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, железнодорожное сообщение частично восстановлено.Ранее, 18 мая в Крыму, на перегоне Симферополь - Севастополь в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов восемь вагонов с зерном.
https://crimea.ria.ru/20230611/kak-budut-khodit-poezda-v-krymu-posle-povrezhdeniya-putey---perevozchik-1129322794.html
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сергей аксенов, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), крымский транспортный форум
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что железнодорожные пути повреждены, движение поездов было приостановлено.
Накануне вечером в Белгородской области 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, железнодорожное сообщение частично восстановлено.
Ранее, 18 мая в Крыму, на перегоне Симферополь - Севастополь в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов восемь вагонов с зерном.