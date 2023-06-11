https://crimea.ria.ru/20230611/dvizhenie-poezdov-v-krymu-vosstanovleno---aksenov-1129323380.html

Движение поездов в Крыму восстановлено - Аксенов

Движение поездов в Крыму восстановлено - Аксенов - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Движение поездов в Крыму восстановлено - Аксенов

Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T18:15

2023-06-11T18:15

2023-06-11T18:53

сергей аксенов

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

крымский транспортный форум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее сообщалось, что железнодорожные пути повреждены, движение поездов было приостановлено. Накануне вечером в Белгородской области 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, железнодорожное сообщение частично восстановлено.Ранее, 18 мая в Крыму, на перегоне Симферополь - Севастополь в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов восемь вагонов с зерном.

https://crimea.ria.ru/20230611/kak-budut-khodit-poezda-v-krymu-posle-povrezhdeniya-putey---perevozchik-1129322794.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), крымский транспортный форум