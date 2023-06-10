https://crimea.ria.ru/20230610/zvuki-strelby-v-sevastopole---idut-trenirovki-voennykh-raschetov-1129309516.html

Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов

Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов

В Севастополе вечером в субботу проходят практические стрельбы военных расчетов флота. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T20:31

2023-06-10T20:31

2023-06-10T20:35

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу проходят практические стрельбы военных расчетов флота. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читате также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияВ Севастополе будет громко: предупреждение губернатораЗвуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантов

https://crimea.ria.ru/20230608/krymu-ne-grozit-sukhoputnaya-operatsiya-vsu---aksenov-1129274400.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма