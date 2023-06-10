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Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов
Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов
В Севастополе вечером в субботу проходят практические стрельбы военных расчетов флота. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T20:31
2023-06-10T20:35
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу проходят практические стрельбы военных расчетов флота. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читате также на РИА Новости Крым:Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят ученияВ Севастополе будет громко: предупреждение губернатораЗвуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантов
https://crimea.ria.ru/20230608/krymu-ne-grozit-sukhoputnaya-operatsiya-vsu---aksenov-1129274400.html
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов

Развожаев: стрельба на Северном молу и в Камышовой бухте в Севастополе связана с учениями

20:31 10.06.2023 (обновлено: 20:35 10.06.2023)
 
© Фото: Арпи БегларянВид на Севастопольскую бухту
Вид на Севастопольскую бухту
© Фото: Арпи Бегларян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу проходят практические стрельбы военных расчетов флота. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21.00 на Северном молу и в Камышовой бухте флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал он в своем Telegram-канале.
И добавил, что в городе все спокойно.
Тренировки флота с практической стрельбой проходят в Севастополе практически ежедневно. Губернатор Михаил Развожаев регулярно информирует население об учениях расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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20:31Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов
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