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В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы
В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы - РИА Новости Крым, 09.06.2023
В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы
Громкие звуки на Северном молу в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в пятницу днем, связаны с очередными учениями расчетов... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T10:27
2023-06-09T10:27
севастополь
учения
михаил развожаев
новости крыма
крым
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Громкие звуки на Северном молу в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в пятницу днем, связаны с очередными учениями расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков проходят в Севастополе и Крыму практически ежедневно. На этой неделе тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходилина полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждали об этом горожан. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиВ Севастополе будет громко: предупреждение губернатораВ Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, учения, михаил развожаев, новости крыма, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы

Развожаев предупредил горожан о стрельбах на Северном молу в Севастополе

10:27 09.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова"Драконий мост". Севастополь. Приморский бульвар.
Драконий мост. Севастополь. Приморский бульвар. - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Громкие звуки на Северном молу в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в пятницу днем, связаны с очередными учениями расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На Северном молу ориентировочно с 11:30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - предупредил он в своем Telegram-канале.
Тренировки военнослужащих и силовиков проходят в Севастополе и Крыму практически ежедневно. На этой неделе тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходилина полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждали об этом горожан. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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СевастопольУченияМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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