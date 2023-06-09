https://crimea.ria.ru/20230609/v-sevastopole-gromko--flot-otrabatyvaet-strelby-1129279703.html
В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы
В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы - РИА Новости Крым, 09.06.2023
В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы
Громкие звуки на Северном молу в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в пятницу днем, связаны с очередными учениями расчетов... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T10:27
2023-06-09T10:27
2023-06-09T10:27
севастополь
учения
михаил развожаев
новости крыма
крым
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/18/1118763073_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6ded3ca5e4a47d95b88886d5f4c617c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Громкие звуки на Северном молу в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в пятницу днем, связаны с очередными учениями расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков проходят в Севастополе и Крыму практически ежедневно. На этой неделе тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходилина полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждали об этом горожан. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиВ Севастополе будет громко: предупреждение губернатораВ Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/18/1118763073_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7758f94179acc1f7a9ae5062e804e3fa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, учения, михаил развожаев, новости крыма, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы
Развожаев предупредил горожан о стрельбах на Северном молу в Севастополе