https://crimea.ria.ru/20230609/v-sevastopole-gromko--flot-otrabatyvaet-strelby-1129279703.html

В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы

В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В Севастополе громко – флот отрабатывает стрельбы

Громкие звуки на Северном молу в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в пятницу днем, связаны с очередными учениями расчетов... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T10:27

2023-06-09T10:27

2023-06-09T10:27

севастополь

учения

михаил развожаев

новости крыма

крым

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Громкие звуки на Северном молу в Севастополе, которые жители и гости города могут услышать в пятницу днем, связаны с очередными учениями расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков проходят в Севастополе и Крыму практически ежедневно. На этой неделе тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах. Кроме того, учения проходилина полигоне в Евпатории. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждали об этом горожан. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиВ Севастополе будет громко: предупреждение губернатораВ Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией

севастополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, михаил развожаев, новости крыма, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)