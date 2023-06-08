https://crimea.ria.ru/20230608/nad-belgorodom-srabotala-sistema-pvo-1129275572.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Вечером в четверг системы противовоздушной обороны поразили над Белгородом две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T21:40
2023-06-08T21:40
2023-06-08T21:46
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вечером в четверг системы противовоздушной обороны поразили над Белгородом две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При этом осколки посекли крышу частного жилого дома и автомобили. Оперативные службы на месте, подворовой обход продолжается.Кроме того, один мирный житель в четверг был ранен в Краснояружском районе при атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе по двух селам области. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказанаРанее Гладков сообщал, что за минувшие сутки боевики выпустили по области сотни снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительОбстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за суткиВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, пво, россия, обстрелы всу, новости
Над Белгородом сработала система ПВО
Российская ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели - Гладков
21:40 08.06.2023 (обновлено: 21:46 08.06.2023)