https://crimea.ria.ru/20230608/nad-belgorodom-srabotala-sistema-pvo-1129275572.html

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Над Белгородом сработала система ПВО

Вечером в четверг системы противовоздушной обороны поразили над Белгородом две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T21:40

2023-06-08T21:40

2023-06-08T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вечером в четверг системы противовоздушной обороны поразили над Белгородом две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.При этом осколки посекли крышу частного жилого дома и автомобили. Оперативные службы на месте, подворовой обход продолжается.Кроме того, один мирный житель в четверг был ранен в Краснояружском районе при атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе по двух селам области. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказанаРанее Гладков сообщал, что за минувшие сутки боевики выпустили по области сотни снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительОбстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за суткиВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

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