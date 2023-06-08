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Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
Керченская паромная переправа в четверг работает штатно, несмотря на метровые волны, видимость в проливе хорошая и штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-06-08T09:43
2023-06-08T09:33
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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Погода на переправе"Согласно прогнозу Росгидромета, 8 июня ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +25...27 градусов, температура воды в море +20", - говорится в сообщении.Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 134 тысяч автотранспортных средств."С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 166 514 пассажиров, 134 050 единиц автотранспорта и 16 884 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 099 рейсов", - уточнили в профильном министерстве.Как сообщалось, с утра в четверг Крымский мост закрывали для движения в связи с проведением антитеррористических учений. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ АксеноваПогода в Крыму: прогноз на четвергКаким будет июнь в Крыму
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, морской транспорт, транспорт, керчь, кубань, инфографика
Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе

Минтранс: штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

09:43 08.06.2023
 
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Керченская паромная переправа в четверг работает штатно, несмотря на метровые волны, видимость в проливе хорошая и штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Керченская переправа 8.06.23

Погода на переправе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 8 июня ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +25...27 градусов, температура воды в море +20", - говорится в сообщении.
Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.

Трафик паромной переправы

После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 134 тысяч автотранспортных средств.
"С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 166 514 пассажиров, 134 050 единиц автотранспорта и 16 884 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 099 рейсов", - уточнили в профильном министерстве.
Как сообщалось, с утра в четверг Крымский мост закрывали для движения в связи с проведением антитеррористических учений.
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