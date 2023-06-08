https://crimea.ria.ru/20230608/metrovye-volny-v-prolive---situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-1129256802.html

Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе

Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе

Керченская паромная переправа в четверг работает штатно, несмотря на метровые волны, видимость в проливе хорошая и штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-06-08T09:43

2023-06-08T09:43

2023-06-08T09:33

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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Погода на переправе"Согласно прогнозу Росгидромета, 8 июня ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +25...27 градусов, температура воды в море +20", - говорится в сообщении.Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 134 тысяч автотранспортных средств."С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 166 514 пассажиров, 134 050 единиц автотранспорта и 16 884 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 099 рейсов", - уточнили в профильном министерстве.Как сообщалось, с утра в четверг Крымский мост закрывали для движения в связи с проведением антитеррористических учений. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени занимает проезд Крымского моста – ответ АксеноваПогода в Крыму: прогноз на четвергКаким будет июнь в Крыму

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