https://crimea.ria.ru/20230608/pogoda-v-krymu-prognoz-na-chetverg-1129244907.html

Погода в Крыму: прогноз на четверг

Погода в Крыму: прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Погода в Крыму: прогноз на четверг

В Крыму в четверг сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T00:01

2023-06-08T00:01

2023-06-08T00:01

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...13; днем 22...27, в горах 15...20 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 23…25 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +22...+24 градусов.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18, днем потеплеет до +24...+26 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Каким будет июнь в Крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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