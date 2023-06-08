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Погода в Крыму: прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Погода в Крыму: прогноз на четверг
Погода в Крыму: прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Погода в Крыму: прогноз на четверг
В Крыму в четверг сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T00:01
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погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...13; днем 22...27, в горах 15...20 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 23…25 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +22...+24 градусов.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18, днем потеплеет до +24...+26 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Каким будет июнь в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымская погода
Погода в Крыму: прогноз на четверг

В четверг в Крыму солнечно и тепло

00:01 08.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖители города возле фонтана
Жители города возле фонтана - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10…15, на побережье до 20; днем 23…28, в горах 16…21", - уточнили синоптики.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...13; днем 22...27, в горах 15...20 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 23…25 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +22...+24 градусов.
В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18, днем потеплеет до +24...+26 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью
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Погода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму: прогноз на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 8 июня
22:04Главные новости Крыма: 7 июня
21:55Главные события и заявления дня: 7 июня
21:23Из-за оползня изменилось расписание движения автобусов в Лучистое
21:10Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионы
20:45Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости
20:37Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой
20:21Керчь простилась в героем СВО Денисом Удовиченко
20:10В Крыму из-за оползня ограничено движение
19:37Аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБ
19:22Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лес
19:15В Алешках и Голой Пристани вода продолжает прибывать – власти
18:21Роспотребнадзор Крыма сообщил о ситуации с пострадавшими от сидра
18:18Онищенко: правобережью Херсонской области грозит эпидемия холеры
18:10Посягнул на администрацию: крымчанин получил 15 лет за теракт
17:41Наши дома смыло: как военные помогли спастись жителям Херсонской области
17:18"Варварская акция Киева": Путин о разрушении Каховской ГЭС
16:39Сальдо ввел на Херсонщине региональный режим ЧС - ситуация в области
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