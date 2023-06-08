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Погода в Крыму: прогноз на четверг
Погода в Крыму: прогноз на четверг - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Погода в Крыму: прогноз на четверг
В Крыму в четверг сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T00:01
2023-06-08T00:01
2023-06-08T00:01
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...13; днем 22...27, в горах 15...20 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 23…25 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +22...+24 градусов.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18, днем потеплеет до +24...+26 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Каким будет июнь в Крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымская погода
Погода в Крыму: прогноз на четверг
В четверг в Крыму солнечно и тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10…15, на побережье до 20; днем 23…28, в горах 16…21", - уточнили синоптики.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...13; днем 22...27, в горах 15...20 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 23…25 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +22...+24 градусов.
В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18, днем потеплеет до +24...+26 градусов.
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