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Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик

Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик

Керченская паромная переправа в среду работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 11 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-06-07T09:51

2023-06-07T09:51

2023-06-07T10:42

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

транспорт

морской транспорт

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новости крыма

логистика

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 133 тысяч автотранспортных средств.Накануне в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани находились около 200 автомобилей. Машины размещены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки Краснодарского края выведены в резерв.Кроме того, на переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеСитуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машинЧего ждать от погоды в Крыму в среду

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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