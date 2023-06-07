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Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик
Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик
Керченская паромная переправа в среду работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 11 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-06-07T09:51
2023-06-07T09:51
2023-06-07T10:42
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 133 тысяч автотранспортных средств.Накануне в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани находились около 200 автомобилей. Машины размещены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки Краснодарского края выведены в резерв.Кроме того, на переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеСитуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машинЧего ждать от погоды в Крыму в среду
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Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик
Минтранс: на Керченской переправе 7 июня ветер до 11 м/с, шторма нет
09:51 07.06.2023 (обновлено: 10:42 07.06.2023)
Керченская паромная переправа в среду работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 11 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 7 июня ветер северо-восточный 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +23…+25 градусов, температура воды в море +19…+21", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.
Трафик паромной переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 133 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 165 776 пассажиров, 133 464 единиц автотранспорта и 16 777 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 082 рейса", - уточнили в Минтрансе.
Накануне в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани находились около 200 автомобилей. Машины размещены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки Краснодарского края выведены в резерв.
Кроме того, на переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
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