Рейтинг@Mail.ru
Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230607/kerchenskaya-pereprava-7-iyunya-rabota-paromov-i-trafik-1129230334.html
Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик
Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик
Керченская паромная переправа в среду работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 11 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-06-07T09:51
2023-06-07T10:42
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
морской транспорт
крым
новости крыма
логистика
керчь
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960988_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_1a582b859fd1c62693a8e6ae0eb233d4.jpg
Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.Трафик паромной переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 133 тысяч автотранспортных средств.Накануне в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани находились около 200 автомобилей. Машины размещены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки Краснодарского края выведены в резерв.Кроме того, на переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправеСитуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машинЧего ждать от погоды в Крыму в среду
крым
керчь
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960988_465:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_518f637889dc4508ce9dffeb9425d0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, морской транспорт, крым, новости крыма, логистика, керчь, кубань, инфографика
Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик

Минтранс: на Керченской переправе 7 июня ветер до 11 м/с, шторма нет

09:51 07.06.2023 (обновлено: 10:42 07.06.2023)
 
Читать в
Керченская паромная переправа в среду работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 11 м/с, но штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Керченская переправа 7.06.23

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 7 июня ветер северо-восточный 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +23…+25 градусов, температура воды в море +19…+21", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Учитывая, что паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за погодой и актуальной остановкой.

Трафик паромной переправы

После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 133 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 165 776 пассажиров, 133 464 единиц автотранспорта и 16 777 железнодорожных вагона. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 082 рейса", - уточнили в Минтрансе.
Накануне в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани находились около 200 автомобилей. Машины размещены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки Краснодарского края выведены в резерв.
Кроме того, на переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Паром "Лаврентий" приостанавливает работу на Керченской переправе
Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
 
Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеТранспортМорской транспортКрымНовости КрымаЛогистикаКерчьКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка
11:53На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек
11:43Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы
11:34Упавший со скалы камень травмировал туриста в Крыму
11:14ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за сутки
11:11На подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домов
10:31Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина
10:23Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок
10:05Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену
09:51Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик
09:47Еще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате России
09:35Перебои с водой в Крыму: график отключений в поселках и городах
09:07ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый
09:03Авария на сетях оставила Евпаторию без света
08:38Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
08:11В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр
08:02Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языком
07:38Как определить поддельный сидр
07:04Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Лента новостейМолния