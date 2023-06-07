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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В Крыму в среду ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T00:01
2023-06-07T00:01
2023-06-07T00:01
крым
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в среду ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +22...24 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +23…25.Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +15...17, днем +22...24 градуса. В Евпатории ожидаются аналогичные дневные температуры, ночью на два градуса прохладнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуВ Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюИдеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму
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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается комфортное тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в среду ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, на побережье до +18, днем +21…26, в горах +15…20", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +22...24 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +23…25.
Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +15...17, днем +22...24 градуса. В Евпатории ожидаются аналогичные дневные температуры, ночью на два градуса прохладнее.
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