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Чего ждать от погоды в Крыму в среду

Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В Крыму в среду ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T00:01

2023-06-07T00:01

2023-06-07T00:01

крым

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в среду ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +22...24 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +23…25.Теплая и сухая погода будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +15...17, днем +22...24 градуса. В Евпатории ожидаются аналогичные дневные температуры, ночью на два градуса прохладнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуВ Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностьюИдеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму

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ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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