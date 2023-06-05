https://crimea.ria.ru/20230605/pochti-sotnyu-snaryadov-vypustili-vsu-po-mirnym-zhitelyam-khersonschiny-za-sutki-1129192296.html

Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки

Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки

Одиннадцать городов и сел левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По инфраструктуре и домам... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T13:40

2023-06-05T13:40

2023-06-05T13:40

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Одиннадцать городов и сел левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По инфраструктуре и домам мирных жителей выпущено 86 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.Днем под шквальный огонь артиллерии ВСУ попали города Голая Пристань и Алешки, а также населенные пункты Подстепное, Солонцы, Казачьи Лагеря и Саги. По ним противник выпустил 57 снарядов.Самый сильный удар пришлось вынести Голой Пристани Скадовского района: днем на него обрушился 21 снаряд. По Алешкам выпустили девять снарядов. По Подстепному и Сагам украинские боевики выпустили по шесть снарядов. На Солонцы пришлось семь выстрелов артиллерии, на Казачьи Лагеря – восемь снарядов.Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты левобережья Херсонской области. Ранее сообщалось об обстреле 11 городов и сел Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за суткиСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаНа Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам

https://crimea.ria.ru/20230605/v-zone-svo-unichtozheny-grad-sau-akatsiya-i-ukrainskiy-sklad-boepripasov-1129190736.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости, новые регионы россии