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Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки
Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки
Одиннадцать городов и сел левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По инфраструктуре и домам... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T13:40
2023-06-05T13:40
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Одиннадцать городов и сел левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По инфраструктуре и домам мирных жителей выпущено 86 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.Днем под шквальный огонь артиллерии ВСУ попали города Голая Пристань и Алешки, а также населенные пункты Подстепное, Солонцы, Казачьи Лагеря и Саги. По ним противник выпустил 57 снарядов.Самый сильный удар пришлось вынести Голой Пристани Скадовского района: днем на него обрушился 21 снаряд. По Алешкам выпустили девять снарядов. По Подстепному и Сагам украинские боевики выпустили по шесть снарядов. На Солонцы пришлось семь выстрелов артиллерии, на Казачьи Лагеря – восемь снарядов.Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты левобережья Херсонской области. Ранее сообщалось об обстреле 11 городов и сел Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за суткиСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаНа Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам
https://crimea.ria.ru/20230605/v-zone-svo-unichtozheny-grad-sau-akatsiya-i-ukrainskiy-sklad-boepripasov-1129190736.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости, новые регионы россии
Почти сотню снарядов выпустили ВСУ по мирным жителям Херсонщины за сутки

ВСУ выпустили 86 снарядов на города и села Херсонской области за сутки

13:40 05.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Одиннадцать городов и сел левобережья Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков за минувшие сутки. По инфраструктуре и домам мирных жителей выпущено 86 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Днем под шквальный огонь артиллерии ВСУ попали города Голая Пристань и Алешки, а также населенные пункты Подстепное, Солонцы, Казачьи Лагеря и Саги. По ним противник выпустил 57 снарядов.
Самый сильный удар пришлось вынести Голой Пристани Скадовского района: днем на него обрушился 21 снаряд. По Алешкам выпустили девять снарядов. По Подстепному и Сагам украинские боевики выпустили по шесть снарядов. На Солонцы пришлось семь выстрелов артиллерии, на Казачьи Лагеря – восемь снарядов.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Каиров и Горностаевки, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", – проинформировали в экстренных службах.
Число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения инфраструктуры уточняются.
Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты левобережья Херсонской области. Ранее сообщалось об обстреле 11 городов и сел Херсонской области.
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