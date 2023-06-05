https://crimea.ria.ru/20230605/gde-v-simferopole-dvoe-sutok-ne-budet-vody-spisok-ulits-1129192083.html

Где в Симферополе двое суток не будет воды: список улиц

Где в Симферополе двое суток не будет воды: список улиц - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Где в Симферополе двое суток не будет воды: список улиц

В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T18:48

2023-06-05T18:48

2023-06-05T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе и пригороде больше суток не будет воды из-за переустройства магистральных трубопроводов. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отключения с 5 июняВ понедельник с 23:00 до полудня 7 июня без водоснабжения останутся абоненты по адресам: пер. Смежный, ул. Киевская (частично), ул. Фрунзе (частично), ул. Тургенева (частично), ул. Крупской (частично), ул. Воровского (частично), ул. Неапольская, ул. Археологическая, ул. Батаева, Красноармейская (частично), 8 марта (частично), ул. Студенческая, ул. Курчатова, ул. Фабричный спуск, ул. Рубцова (частично), пер. Вольный, ул. Грибоедова (частично), ул. Стахановцев (частично), ул. Рубцова, ул. Партизанская, ул. Смирнова, ул. Терлецкого, ул. Левкина, а также прилегающие улицы и переулки.Отключения с 6 июняКроме того, во вторник с 23:00 будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Строителей в поселке Молодежное.Специалисты обещают полностью восстановить водоснабжение к полудню 8 июня.Жители села Мирное останутся без воды с 23:00 6 июня до 23:00 7 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаЧто в Крыму с запасами водохранилищ по итогам маяМаксим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабжения

https://crimea.ria.ru/20230604/vkus-zasukhi-ekspert-nazval-god-defitsita-vody-v-krymu-1129156757.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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