https://crimea.ria.ru/20230604/vzglyad-iznutri-zachem-turistam-v-krymu-pokazyvayut-iznanku-predpriyatiy-1129120189.html

Взгляд изнутри: зачем туристам в Крыму показывают изнанку предприятий

Взгляд изнутри: зачем туристам в Крыму показывают изнанку предприятий - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Взгляд изнутри: зачем туристам в Крыму показывают изнанку предприятий

РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-04T08:02

2023-06-04T08:02

2023-06-03T17:14

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На вид ужасно: плесень как будто съела все ягоды, виноград точно испорчен, еще на лозе. Но на самом деле это – уникальная технология, "виноград дор-блю". Из таких ягод, окутанных бактерией батритис синерия, получаются невероятные утонченные вина. Это вино пахнет жимолостью, ни на что не похоже. Одно слово – уникальные батритизированные вина. Раньше такие делали только на юго-западе Франции и северо-западе Испании, а теперь их можно попробовать и в Крыму.Виноград для батритизированных вин растет на полуострове только в одном месте – под Судаком. Бактерия капризна, ей нужны сразу семь факторов: очень жаркое лето, длинная, сухая осень, каменистая почва, близость моря, и виноградник должен находиться под горой, чтобы утром было много росы.Технологию освоили крымчане-энтузиасты. Решили вложить средства не в строительство или быстрый бизнес, а в благородное виноделие. Предприниматель из Севастополя Юрий Шавардов присмотрел этот кусок земли под Судаком еще в украинские времена. И сразу понял, что хочет здесь не застроить все отелями, а сделать вино с историей."Юра, мой напарник, говорил, что есть интересная земля в Судаке, вот бы здорово там было посадить виноград, потому что в архивах Венеции и Генуи остались нотариальные записи о том, что с этого участка платился налог за производство вина. Самая старая запись - 1213 год, то есть 800 лет назад здесь уже было виноделие. Была еще 800-летняя запись о том, что в хорошие года вино из Судака вывозилось в Италию, в Метрополию", - рассказывает Андрей Мирошниченко.Рождение вина и туризмаОчарованные винодельческими возможностями коралловых и вулканических почв, напарники на бывших виноградниках, которые в советское время засадили розовыми кустами на эфирное масло, не только снова разбили здесь виноградники, посадили 12 сортов испанских и французских лоз, но и все найденное в земле при распашке оформили в музей.Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли >>"Все, что мы находим в земле, остатки керамики, монеты, мы складывали, а потом решили вот в этом подвале сделать музей виноделия и виноградарства. Это не супер- богатство, но нам это ценно, потому что отражает нашу историю, мы поднимаем культурный слой", - говорит Юрий.Музей расположен в винном подвале позапрошлого века. Сумрачно, прохладно, в меру влажно: идеальный климат для хранения вина и для исторических экспонатов. И для экскурсий. Пока снаружи палит солнце, здесь дышится легко.Кроме того, конечно же, дегустация и два раза в месяц вечерние концерты: прямо в подвале 1899 года, около экспонатов, при свете свечей. Там же под каменными неоштукатуренными сводами стоит пианино 1882 года. Звук получается очень хороший."Мы всем этим занимаемся пять лет и все через себя пропускаем. А к туристическим экскурсиям на производстве нас подтолкнули ковидные года. У нас была одна экскурсовод, она нам и посоветовала. У нас еще есть джипинг на гору Перчем, там красивый вид открывается на Судак, на Новый Свет", - говорит Юрий Шавардов.Кстати, от центральной трассы к предприятию есть коричневый, "туристический" указатель, есть сертифицированные экскурсоводы, есть понимание, как работать комплексно – презентуя свою продукцию, открывать новые горизонты, не только вкусовые, но и познавательные.Как привести туриста на заводАгропромышленный туризм в Крыму – это, в принципе, очень привлекательная бизнес-история. В этом уверены в Корпорации развития Республики Крым. В конце 2022 года в реестре объектов агропромышленного туризма Крыма было 11 предприятий. Их основа – винные производства.Как сделать из завода или фабрики туробъект – учат. В октябре 2022 года Республика Крым вошла во второй Всероссийский акселератор "Открытая промышленность". Полгода команды из 20 регионов России обучались внедрению на своих предприятиях туристической составляющей. В финал вошли 11 регионов, в том числе предприятия из Крыма."По итогам Акселератора число предприятий, развивающих агропромышленный туризм в Крыму, выросло до 53. В планах к 2025 году увеличить эту цифру до ста", - рассказали в Корпорации развития Крыма.И все эти предприятия вошли в Межрегиональную ассоциацию агропромышленного туризма."Мы встретились с собственниками или управляющими бизнесом, посмотрели, что они делают, подсказали им их ошибки. Они, в свою очередь, подсказали нам. Есть осознание того, что вокруг тебя не конкуренты, а партнеры, с которыми вместе ты делаешь Крым более привлекательным. И понятно, что внутренний туризм, даже наш, крымский, имеет большой потенциал", - говорит Юрий Шавардов и признается, что сейчас такие небольшие заводики, как его, и большие предприятия с долгой историей создают совместные комплексные винные туры – по схеме, которая уже достаточно развита в Севастопольском регионе.Преподнести историюТакое большое, фактически градообразующее предприятие поселка Коктебель под Феодосией, а тоже пошли учиться тому, как развивать туризм."Мы увидели кое-что для себя новое именно с точки зрения посещения промышленных предприятий, то есть как наш промышленный блок можно интегрировать в экскурсионную составляющую. Будем работать над этим", – говорит Анна.Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео >>Она утверждает, что маршруты будут проработаны даже несмотря на то, что большого туристического потока в этом году аналитики Крыму не обещают: предприятия действуют на перспективу.А главный инженер винзавода, молодой винодел Денис Шевчук, уверен, что с современностью даже такому гиганту, работающему в регионе под одним именем почти 65 лет, надо идти в ногу."Нужно признаться честно, что сейчас долю покупательской способности занимает потребитель икс и миллениум, это люди до 40 лет. Мы мягко говорим – вот у нас есть портвейн с историей, есть мадера, мы историю не забыли, просто современно ее показываем и про нее рассказываем. Историю нужно правильно преподнести".

https://crimea.ria.ru/20220624/oteli-i-kafe-na-vinogradnikakh-chto-dast-zakonoproekt-o-vinnom-turizme--1123638134.html

https://crimea.ria.ru/20230311/v-trende-krymskoe-roze-i-vina-ot-kraftovykh-vinodelen--eksperty-1127472887.html

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2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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